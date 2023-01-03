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Luccas Neto e Jéssica Diehl anunciam que serão pais pela 2ª vez

Casal já é pai de Luke, de 2 anos; Felipe Neto comemorou o anúncio: "Virei o irmão mais novo"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 17:46

Luccas Neto e Jéssica Diehl já são pais de Luke, de 2 anos
Luccas Neto e Jéssica Diehl já são pais de Luke, de 2 anos Crédito: Reprodução/Instagram @jessi
O youtuber Luccas Neto e a atriz Jéssica Diehl contaram que estão à espera do segundo filho. O anúncio veio através de uma foto em família, em que Jéssica apareceu mostrando a barriga.
"Esse ano vai ser especial, porque o Luke virou irmão mais velho", escreveu a atriz. Luke, o primeiro filho do casal, nasceu em novembro de 2020.
A novidade foi comemorada por diversas personalidades e, dentre elas, estava Felipe Neto, irmão de Luccas e também youtuber. "Graças a Deus, virei o irmão mais novo", brincou Felipe na postagem.
A atriz Giovanna Alparone também brincou: "Muitas informações em uma foto só". A influenciadora Tata Estaniecki, que está à espera do segundo filho com o youtuber Júlio Cocielo, comemorou o anúncio com emojis de corações.

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