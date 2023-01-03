Luccas Neto e Jéssica Diehl anunciam que serão pais pela 2ª vez

Luccas Neto e Jéssica Diehl já são pais de Luke, de 2 anos Crédito: Reprodução/Instagram @jessi

O youtuber Luccas Neto e a atriz Jéssica Diehl contaram que estão à espera do segundo filho. O anúncio veio através de uma foto em família, em que Jéssica apareceu mostrando a barriga.

"Esse ano vai ser especial, porque o Luke virou irmão mais velho", escreveu a atriz. Luke, o primeiro filho do casal, nasceu em novembro de 2020.

A novidade foi comemorada por diversas personalidades e, dentre elas, estava Felipe Neto, irmão de Luccas e também youtuber. "Graças a Deus, virei o irmão mais novo", brincou Felipe na postagem.