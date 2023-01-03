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  • Luana Piovani expõe prints de conversa com Pedro Scooby após acusá-lo de não pagar pensão
Babado

Luana Piovani expõe prints de conversa com Pedro Scooby após acusá-lo de não pagar pensão

"Todo mundo vai saber o quão miserável e ingrato você é", disse a atriz em mensagem para o ex-marido nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 17:36

Luana Piovani desabafa sobre criação dos filhos com Pedro Scooby
Luana Piovani volta a brigar com Pedro Scooby sobre a pensão dos filhos do ex-casal Crédito: Reprodução/Instagram
Luana Piovani voltou a compartilhar relatos de sua relação conflituosa com Pedro Scooby nesta terça-feira (3). Após postar um vídeo acusando o surfista de não pagar a pensão de seus filhos, Liz, Dom e Bem, a atriz expôs uma conversa com ele.
Na conversa, Luana cobra que o pai de seus filhos pague o que lhe deve da pensão e também combina um horário para falar com as crianças por ligação.
"Quero saber quando entra o resto do dinheiro das contas das crianças", questiona Piovani em uma das mensagens. Em seguida, Scooby pergunta se pode ligar para a apresentadora, e ela nega:
"Não tenho mais papo fofo contigo. Teu cartaz, a tua festinha acabou. Agora está tudo escrito e todo mundo vai saber o que você é, o que você faz e permite, e o quão miserável e ingrato você é", diz.
Scooby afirma que também quer deixar tudo formalizado. "Deixa de bancar o esperto que você sabe que não preciso do seu porco dinheiro. Paguei suas conta até ontem, ingrato. Pensa pelo menos uma vez nos seus filhos", rebate ela.

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