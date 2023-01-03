Luana Piovani expõe prints de conversa com Pedro Scooby após acusá-lo de não pagar pensão

Luana Piovani volta a brigar com Pedro Scooby sobre a pensão dos filhos do ex-casal Crédito: Reprodução/Instagram

Luana Piovani voltou a compartilhar relatos de sua relação conflituosa com Pedro Scooby nesta terça-feira (3). Após postar um vídeo acusando o surfista de não pagar a pensão de seus filhos, Liz, Dom e Bem, a atriz expôs uma conversa com ele.

Na conversa, Luana cobra que o pai de seus filhos pague o que lhe deve da pensão e também combina um horário para falar com as crianças por ligação.

"Quero saber quando entra o resto do dinheiro das contas das crianças", questiona Piovani em uma das mensagens. Em seguida, Scooby pergunta se pode ligar para a apresentadora, e ela nega:

🚨VEJA: Após série de brigas, Luana Piovani expõe prints das conversas com Pedro Scooby. pic.twitter.com/9vAwtVXoWz — Letícia Rodrigues (@letiro_drigues) January 3, 2023

"Não tenho mais papo fofo contigo. Teu cartaz, a tua festinha acabou. Agora está tudo escrito e todo mundo vai saber o que você é, o que você faz e permite, e o quão miserável e ingrato você é", diz.