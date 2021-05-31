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Gabrielle Gambine

Sobrinha trans de Roberta Close estreia na Globo em Verdades Secretas 2

A atriz Gabrielle Gambine já é modelo desde seus 17 anos de idade e diz que a tia, Roberta Close, é grande fonte de inspiração, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, de O Globo

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 09:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2021 às 09:37
A atriz Gabrielle Gambine
A atriz Gabrielle Gambine Crédito: Lavoisier Clement/Reprodução/Instagram @gabriellegambinee
Sobrinha trans de Roberta Close, a atriz Gabrielle Gambine fará sua estreia na televisão em Verdades Secretas 2, novela da Globo. Assim como na vida real, a também modelo interpretará uma transexual na trama de Walcyr Carrasco. A jovem, que hoje tem 23 anos, começou a modelar aos 17 e já fez campanhas de marcas de roupas e cosméticos. 
Gabrielle é estudante da Escola de Belas Artes da UFRJ. "Está sendo desenvolvida uma personagem maior. Ela é uma modelo trans que trabalha na agência. Estou conhecendo gente genial e tendo trocas muito interessantes. Me sinto realizada", contou a atriz em entrevista à colunista Patrícia Kogut, de O Globo. 
Gabrielle também comemorou a representatividade do elenco. "Eu fico feliz por estar atuando enquanto artista trans. Tem vários atores trans fake, roubando nosso protagonismo. Não adianta abordar pontos de vulnerabilidade da comunidade LGBTQ+ sem ter essas pessoas nesses papéis", disse. 

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Sobrinha de Roberta Close, que é irmã de seu pai, a modelo também fala que a tia é grande fonte de inspiração. "Ela é um ícone de beleza e da moda. Também chegou a atuar. Sempre me inspirou muito", revelou.

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