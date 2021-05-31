Sobrinha trans de Roberta Close estreia na Globo em Verdades Secretas 2

A atriz Gabrielle Gambine Crédito: Lavoisier Clement/Reprodução/Instagram @gabriellegambinee

Sobrinha trans de Roberta Close, a atriz Gabrielle Gambine fará sua estreia na televisão em Verdades Secretas 2, novela da Globo. Assim como na vida real, a também modelo interpretará uma transexual na trama de Walcyr Carrasco. A jovem, que hoje tem 23 anos, começou a modelar aos 17 e já fez campanhas de marcas de roupas e cosméticos.

Gabrielle é estudante da Escola de Belas Artes da UFRJ. "Está sendo desenvolvida uma personagem maior. Ela é uma modelo trans que trabalha na agência. Estou conhecendo gente genial e tendo trocas muito interessantes. Me sinto realizada", contou a atriz em entrevista à colunista Patrícia Kogut, de O Globo.

Gabrielle também comemorou a representatividade do elenco. "Eu fico feliz por estar atuando enquanto artista trans. Tem vários atores trans fake, roubando nosso protagonismo. Não adianta abordar pontos de vulnerabilidade da comunidade LGBTQ+ sem ter essas pessoas nesses papéis", disse.