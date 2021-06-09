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Polêmica

Participante do Masterchef Argentina serve comida que caiu no chão aos jurados

Claudia Fontán, que é atriz, ainda mentiu quando perguntada se pegou a comida do chão: ‘Juro que não’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 jun 2021 às 10:54

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 10:54

Masterchef Argentina: Participante tenta pegar comida que caiu no chão durante prova
Masterchef Argentina: Participante tenta pegar comida que caiu no chão durante prova Crédito: MasterChef Argentina / YouTube
O programa Masterchef da Argentina viveu momentos inusitados na última semana com uma participante servindo aos jurados um prato que havia caído no chão durante o preparo.
Conhecida como Gunda, a participante Claudia Fontán deixou cair a tigela com o caramelo feito para a torta que era a prova do dia. ela tentou recolher a comida, mas um dos jurados do programa percebeu e foi até ela perguntar o que era no chão.
Claudia, que é atriz, usou do seu dom - ou pelo menos tentou - para persuadir o jurado que não pareceu muito convencido de que ela não havia recolhido o ingrediente do chão. "Juro que não", disse ela ao ser perguntada.
Na apresentação do prato, o jurado Demián Betular, que havia visto a situação, se recusou a comer a torta preparada pela participante enquanto os outros dois jurados provaram do prato.
O Masterchef Argentina é dividido em 3 etapas semanais e, após a exibição do programa com o acontecido, o público se revoltou e pediu a eliminação da atriz. Porém, no dia seguinte, o programa começou com os jurados dando uma bronca na participante por considerar inaceitável o comportamento e a atitude de Claudia na cozinha. A participante por sua vez se desculpou pelo ato.
Apesar de toda a confusão, Claudia não foi eliminada, mas recebeu a punição de ter de participar de todas as provas de eliminação até fim do programa, tendo assim que provar seu valor como cozinheira toda semana se quiser chegar à final e vencer o programa.

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