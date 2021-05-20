MasterChef volta em julho com formato original e chefs confinados

Helena Rizzo no primeiro encontro com Henrique Fogazza, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão Crédito: @helenaRizzo no Instagram

A oitava temporada do MasterChef Brasil começa a ser gravada no dia 1º de junho e tem estreia prevista para o dia 6 de julho na Band. A competição culinária vai voltar ao formato original, e não repetirá o modelo de competição que foi usado na temporada mais recente.

Na temporada de 2020, o programa foi dividido em duas fases. Na primeira, a cada semana oito participantes cozinhavam e apenas um deles era escolhido como vencedor. Na segunda etapa, os vencedores da primeira fase competiam entre si.

Foi uma tentativa de adaptar o programa às gravações em plena pandemia de Covid a temporada foi ao ar entre julho e dezembro de 2020. Do mesmo modo, não houve provas externas e os chefs convidados participaram apenas à distância.

A ideia é continuar tomando todos os cuidados necessários, mas mudar a forma como isso ocorrerá. Desta vez, os participantes ficarão confinados num hotel e serão testados frequentemente para evitar qualquer possibilidade de transmissão do coronavírus.

Outra mudança é a saída de Paola Carosella, 48, que deixou a atração depois de seis anos. Na vaga, entrou a chef gaúcha Helena Rizzo, 42, que diz estar feliz com a oportunidade de transmitir em TV aberta todo o conhecimento adquirido em 25 anos de carreira.

Ela afirma querer mostrar aos telespectadores sua bagagem acumulada pelas excursões internacionais que fez em prol da gastronomia. Além disso, a chef pensa em potencializar seus negócios com a exposição na televisão.

"Tudo que já fiz para a TV sempre impactou positivamente o movimento dos restaurantes e a oferta de trabalho. E em tempos difíceis como esse, acredito que possa ser muito bom", afirmou Rizzo, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.