AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Televisão

Anna Paula vence MasterChef e diz que vai investir prêmio de R$ 25 mil nos estudos da filha

Arquiteta foi vencedora do 2º episódio e agora deve abrir seu próprio negócio

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 14:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 14:15
Anna Paula, 49, foi a vencedora do 2º episódio e a grande campeã do MasterChef Brasil 2020
Anna Paula, 49, foi a vencedora do 2º episódio e a grande campeã do MasterChef Brasil 2020 - Carlos Reinis/Band/Divulgação Crédito: Carlos Reinis/Band/Divulgação
Foi ao ar na noite desta terça-feira (29), a grande final do MasterChef Brasil, que por causa da pandemia do novo coronavírus, ganhou uma edição especial neste ano. Os 23 participantes que saíram vitoriosos ao longo do reality, voltaram a competir para definir quem seria o ou a MasterChef Supremo.
Após muito esforço, a arquiteta Anna Paula, 49, saiu como a grande campeã do programa. Ela que competiu no 2º episódio desta 7º temporada, e saiu com a vitória, conquistou o prêmio de R$ 25 mil e o título do programa. Ela também ganhou dispositivos inteligentes da Amazon para automatizar sua casa.
Natural de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Anna Paula preparou um risoto de couve-flor e farofa de pão com aliche no primeiro desafio. Já na segunda etapa, prova decisiva, elaborou uma receita de camarão com chuchu e molho de moqueca, servido com arroz puxado na manteiga com amendoim.
Na opinião da vencedora, o seu diferencial foi a autenticidade. "Queria que os meus pratos representassem a minha essência", disse. Apesar da autoconfiança, Anna Paula admitiu que a disputa foi tensa e acirrada. "Era uma incógnita. Qualquer um poderia vencer".

Veja Também

'MasterChef': Claudio vence episódio e chama Fogaça de 'delícia'

'MasterChef': Em sua 2ª participação, Adriana vence 13º episódio

De Retrospectiva a MasterChef especial: confira atrações da semana de Réveillon na TV

A competidora disse que irá destinar o dinheiro do prêmio para os estudos da filha Clara, 17. Mas além disso, ela também pretende investir no seu próprio negócio. "Quero esperar a ficha cair e estruturar um espaço para trabalhar com delivery de comida em casa", contou ao portal da Band.
Parao chef Henrique Fogaça, o programa conseguiu transformar a vida de muitas pessoas. "A temporada de 2020 foi diferente, mas julgamos a comida como um todo. Todas as receitas, sejam elas mais elaboradas ou não, precisam estar bem harmoniosas, temperadas e muito bem apresentadas. Não tem muita distinção em cada vertente. O MasterChef é uma porta muito importante de transformação, inspiração e mudança."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Supermercado (na projeção ao centro) ficará ao lado do Terminal de Itaparica, em Vila Velha
Audiência pública discute instalação de supermercado ao lado do Terminal de Itaparica
Imagem de destaque
'Essa decisão não tem retorno', diz Vidigal ao descartar candidatura em 2026 e 2028
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados