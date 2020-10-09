Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gastronomia

'MasterChef': Em sua 2ª participação, Adriana vence 13º episódio

Participante foi eliminada do programa em 2016 após apresentar 'rosbife de porco' cru e reclamar de 'preconceito' dos jurados com carne suína 'mal passada'

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 08:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 08:10
Adriana tem 50 anos de idade, nasceu em Santa Catarina e tem quatro filhos. Já participou do 'MasterChef' em outra ocasião, mas não conseguiu o avental para entrar no programa por servir carne crua. Na segunda participação, venceu o reality
Adriana tem 50 anos de idade, nasceu em Santa Catarina e tem quatro filhos. Já participou do 'MasterChef' em outra ocasião, mas não conseguiu o avental para entrar no programa por servir carne crua. Na segunda participação, venceu o reality Crédito: Carlos Reinis / Band / Divulgação
Em sua 2ª participação, Adriana foi a vencedora do 13º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibido na terça-feira, 29, na Band. Adriana esteve nas seletivas da 3ª temporada, em 2016, e foi eliminada por servir carne de porco crua.
Na primeira etapa do programa, entregou um cação com creme de espinafre. Na segunda, fez um nhoque com molho de três queijos e shitake, seguindo conselho dos jurados para não usar figo na receita, e foi a vencedora da noite.
"Nunca acreditei em mim mesma, cresci sem autoestima e, quando cheguei aqui pela primeira vez, minha falta de confiança era nítida. Nesta segunda chance, me preparei e tinha completa certeza de que venceria", afirmou ao Portal da Band após a vitória.

MasterChef Brasil em 2020

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.
No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Veja Também

'MasterChef': Claudio vence episódio e chama Fogaça de 'delícia'

Band confirma 'MasterChef Celebridades' e 'Grande Final' em 2020

Desempregado, vencedor do 10º episódio do 'MasterChef' doa prêmio

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.
No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de "delícia" após o título. Fernanda venceu o 12º.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados