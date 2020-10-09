'MasterChef': Em sua 2ª participação, Adriana vence 13º episódio

Em sua 2ª participação, Adriana foi a vencedora do 13º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibido na terça-feira, 29, na Band. Adriana esteve nas seletivas da 3ª temporada, em 2016, e foi eliminada por servir carne de porco crua.
Na primeira etapa do programa, entregou um cação com creme de espinafre. Na segunda, fez um nhoque com molho de três queijos e shitake, seguindo conselho dos jurados para não usar figo na receita, e foi a vencedora da noite.
"Nunca acreditei em mim mesma, cresci sem autoestima e, quando cheguei aqui pela primeira vez, minha falta de confiança era nítida. Nesta segunda chance, me preparei e tinha completa certeza de que venceria", afirmou ao Portal da Band após a vitória.
MasterChef Brasil em 2020
O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.
No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.
Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.
No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de "delícia" após o título. Fernanda venceu o 12º.