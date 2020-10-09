'MasterChef': Em sua 2ª participação, Adriana vence 13º episódio

Adriana tem 50 anos de idade, nasceu em Santa Catarina e tem quatro filhos. Já participou do 'MasterChef' em outra ocasião, mas não conseguiu o avental para entrar no programa por servir carne crua. Na segunda participação, venceu o reality Crédito: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Em sua 2ª participação, Adriana foi a vencedora do 13º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibido na terça-feira, 29, na Band. Adriana esteve nas seletivas da 3ª temporada, em 2016, e foi eliminada por servir carne de porco crua.

Na primeira etapa do programa, entregou um cação com creme de espinafre. Na segunda, fez um nhoque com molho de três queijos e shitake, seguindo conselho dos jurados para não usar figo na receita, e foi a vencedora da noite.

"Nunca acreditei em mim mesma, cresci sem autoestima e, quando cheguei aqui pela primeira vez, minha falta de confiança era nítida. Nesta segunda chance, me preparei e tinha completa certeza de que venceria", afirmou ao Portal da Band após a vitória.

O cação com creme de espinafre preparado por Adriana conquistou o paladar dos chefs! ?? Agora ela, terá uma importante vantagem na prova que vai definir o vencedor do episódio. #MasterChefBR pic.twitter.com/l1N1zjYyil — MasterChef Brasil (@masterchefbr) October 8, 2020

MasterChef Brasil em 2020

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.