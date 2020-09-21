Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Band confirma 'MasterChef Celebridades' e 'Grande Final' em 2020

Programa com nomes famosos e disputa entre os campeões dos episódios da 7ª temporada devem ir ao ar como especiais de fim de ano

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 15:38
MasterChef: os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, com a apresentadora Ana Paula Padrão
MasterChef: os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin, com a apresentadora Ana Paula Padrão Crédito: Divulgação/Band
A Band anunciou nesta segunda-feira, 21, que fará uma edição do MasterChef Celebridades e ainda A Grande Final, que trará todos os campeões dos episódios do reality show culinário na 7ª temporada. Erick Jacquin também terá um novo programa, o Minha Receita.
Ainda sem os participantes divulgados, o MasterChef Celebridades vai ao ar em 23 de dezembro, uma quarta-feira, como um especial.

Veja Também

Desempregado, vencedor do 10º episódio do 'MasterChef' doa prêmio

Policial também é gente', diz PM vencedora do 'MasterChef 2020'

"MasterChef": vencedora revolta internautas por jogar comida no chão

O MasterChef - A Grande Final, por sua vez, vai ao ar na terça-feira, 29 de dezembro. "O programa trará de volta os 24 vencedores da temporada deste ano em uma emocionante disputa que vai eleger o MasterChef Supremo 2020", informa a Band.
Nas quintas-feiras, a partir de 8 de outubro, Erick Jacquin estará à frente do Minha Receita, às 22h45.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados