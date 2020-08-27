'MasterChef': vencedora revolta internautas por jogar comida no chão

Danielle foi a vencedora do 7º episódio da 7ª temporada do "MasterChef Brasil", exibida na noite de terça-feira (18). Nas redes sociais, houve críticas ao fato da participante desperdiçar comida após jogar ingredientes no chão - sem levar nenhuma advertência ou punição dos jurados.

Danielle, vencedora do 7º episódio do 'MasterChef' em 2020, arremessa alimentos ao chão durante prova Crédito: Reprodução/Band

Na reta final, ela cozinhou um prato árabe e venceu a disputa com o britânico Andrew, que já havia participado da 3ª temporada do reality show e acabou sendo vice-campeão do episódio.

Em determinado momento da atração, porém, Danielle acabou se descuidando e derrubou comida no chão, quando era pressionada pelos avaliadores pelo tempo, que estava se esgotando no cronômetro.

Em stories publicados no seu Instagram nesta quarta-feira, 26, ela se justificou: "Aproveito para ressaltar a quem eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente que eu não apoio, incentivo ou tenho o desperdício de alimentos como prática na minha cozinha ou na minha vida pessoal".

"O episódio que ocorreu na segunda prova do MasterChef foi um fato isolado, potencializado pela emoção e adrenalina do momento", conclui. Aqui, veja trechos do episódio.

O fato gerou diversas críticas no Twitter.

A PIOR cena que já vi no MasterChef.



JOGAR COMIDA NO CHÃO?



Elimina essa Danielle AGORA #MasterChefNaBand pic.twitter.com/Pr6uo9HOAg — Ana Paula Martins (@Anamartiinss) August 26, 2020

A mulher jogou comida no chão, não levou bronca e ainda ganhou o episódio. Lamentável. #MasterChefBrasil #MasterChefBR pic.twitter.com/BdpTpSWV1O — abiézer ? (@abiezr) August 26, 2020

Após a vitória, Danielle afirmou: "Era meu, tinha que ser meu! Sempre fico em segundo lugar na vida e isso vai mudar tudo. Chefe, desculpa, mas vou pedir demissão. É isso aqui que eu vou fazer".

Em entrevista ao portal da Band, a participante explicou o que vinha fazendo: "Trabalho com inovação em um hospital de câncer, mas sonho em viver de gastronomia. Por isso, há alguns meses, pedi demissão para viajar à França e trabalhar lá em uma escola, tendo como pagamento algumas aulas".