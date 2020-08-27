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'MasterChef': vencedora revolta internautas por jogar comida no chão

Em momento de pressa, Danielle arremessou vários alimentos no piso do estúdio: 'foi um fato isolado, potencializado pela emoção e adrenalina do momento'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 14:39

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:39

Danielle foi a vencedora do 7º episódio da 7ª temporada do "MasterChef Brasil", exibida na noite de terça-feira (18). Nas redes sociais, houve críticas ao fato da participante desperdiçar comida após jogar ingredientes no chão - sem levar nenhuma advertência ou punição dos jurados.
Danielle, vencedora do 7º episódio do 'MasterChef' em 2020, arremessa alimentos ao chão durante prova
Danielle, vencedora do 7º episódio do 'MasterChef' em 2020, arremessa alimentos ao chão durante prova Crédito: Reprodução/Band
Na reta final, ela cozinhou um prato árabe e venceu a disputa com o britânico Andrew, que já havia participado da 3ª temporada do reality show e acabou sendo vice-campeão do episódio.
Em determinado momento da atração, porém, Danielle acabou se descuidando e derrubou comida no chão, quando era pressionada pelos avaliadores pelo tempo, que estava se esgotando no cronômetro.
Em stories publicados no seu Instagram nesta quarta-feira, 26, ela se justificou: "Aproveito para ressaltar a quem eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente que eu não apoio, incentivo ou tenho o desperdício de alimentos como prática na minha cozinha ou na minha vida pessoal".
"O episódio que ocorreu na segunda prova do MasterChef foi um fato isolado, potencializado pela emoção e adrenalina do momento", conclui. Aqui, veja trechos do episódio.
O fato gerou diversas críticas no Twitter.
Após a vitória, Danielle afirmou: "Era meu, tinha que ser meu! Sempre fico em segundo lugar na vida e isso vai mudar tudo. Chefe, desculpa, mas vou pedir demissão. É isso aqui que eu vou fazer".

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Em entrevista ao portal da Band, a participante explicou o que vinha fazendo: "Trabalho com inovação em um hospital de câncer, mas sonho em viver de gastronomia. Por isso, há alguns meses, pedi demissão para viajar à França e trabalhar lá em uma escola, tendo como pagamento algumas aulas".
"No dia em que assinei a carta de demissão, no entanto, voltei pra minha mesa e descobri que as fronteiras estavam fechadas por causa da pandemia. Sem dinheiro, sem emprego e sem viagem, o que fazer?", prosseguiu.

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