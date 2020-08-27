'MasterChef': vencedora revolta internautas por jogar comida no chão

Danielle foi a vencedora do 7º episódio da 7ª temporada do "MasterChef Brasil", exibida na noite de terça-feira (18). Nas redes sociais, houve críticas ao fato da participante desperdiçar comida após jogar ingredientes no chão - sem levar nenhuma advertência ou punição dos jurados.
Na reta final, ela cozinhou um prato árabe e venceu a disputa com o britânico Andrew, que já havia participado da 3ª temporada do reality show e acabou sendo vice-campeão do episódio.
Em determinado momento da atração, porém, Danielle acabou se descuidando e derrubou comida no chão, quando era pressionada pelos avaliadores pelo tempo, que estava se esgotando no cronômetro.
Em stories publicados no seu Instagram nesta quarta-feira, 26, ela se justificou: "Aproveito para ressaltar a quem eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente que eu não apoio, incentivo ou tenho o desperdício de alimentos como prática na minha cozinha ou na minha vida pessoal".
"O episódio que ocorreu na segunda prova do MasterChef foi um fato isolado, potencializado pela emoção e adrenalina do momento", conclui. Aqui, veja trechos do episódio.
O fato gerou diversas críticas no Twitter.
Após a vitória, Danielle afirmou: "Era meu, tinha que ser meu! Sempre fico em segundo lugar na vida e isso vai mudar tudo. Chefe, desculpa, mas vou pedir demissão. É isso aqui que eu vou fazer".
Em entrevista ao portal da Band, a participante explicou o que vinha fazendo: "Trabalho com inovação em um hospital de câncer, mas sonho em viver de gastronomia. Por isso, há alguns meses, pedi demissão para viajar à França e trabalhar lá em uma escola, tendo como pagamento algumas aulas".
"No dia em que assinei a carta de demissão, no entanto, voltei pra minha mesa e descobri que as fronteiras estavam fechadas por causa da pandemia. Sem dinheiro, sem emprego e sem viagem, o que fazer?", prosseguiu.