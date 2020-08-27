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Maternidade

Nasce filha de Katy Perry e Orlando Bloom

Chegada de Daisy foi celebrada pelos pais na página oficial do Unicef nas redes sociais

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 14:22
Katy Perry anuncia gravidez no clipe de
Katy Perry anunciou gravidez no clipe de "Never Worn White" Crédito: Reprodução/Youtube
Katy Perry e Orlando Bloom comemoram o nascimento da filha, Daisy Dove. A cantora e o ator são embaixadores do Unicef e anunciaram ao mundo a chegada da filha, fazendo um alerta sobre segurança infantil. "Estamos flutuando com amor e admiração desde a chegada segura e saudável de nossa filha", disseram Katy e Orlando em uma carta publicada no perfil do Unicef no Instagram.
O casal se considera privilegiado em garantir um nascimento para a filha em tempos de pandemia do novo coronavírus. "Sabemos que somos os sortudos e nem todos podem ter uma experiência de parto tão tranquila como a nossa. Comunidades ao redor do mundo ainda enfrentam escassez de profissionais de saúde e a cada onze segundos morre uma mulher grávida ou um recém-nascido, principalmente de causas evitáveis", declararam.
Katy e Orlando Bloom lembraram que, desde o início da pandemia até agora, muitas outras vidas de recém-nascidos estão em risco devido à crescente falta de acesso à água, sabão, vacinas e medicamentos que previnem doenças.
"Como pais de um recém-nascido, isso parte nossos corações, pois sentimos empatia com os pais que lutam agora mais do que nunca. Como Embaixadores da Boa Vontade, sabemos que o Unicef está lá, no terreno, fazendo o que for necessário para garantir que todas as mulheres grávidas tenham acesso a um profissional de saúde treinado e a cuidados de saúde de qualidade", enfatizaram.

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O casal organizou uma página de doações na internet. "Em comemoração ao coração que sabemos que nossa filha já tem, criamos uma página de doações para celebrar a chegada dela. Ao dar o seu apoio, você está ajudando um começo de vida seguro e reimaginando um mundo mais saudável para todas as crianças. Esperamos que seu coração possa florescer com generosidade. Com gratidão", finalizam os dois na carta.
Ver essa foto no Instagram

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and @OrlandoBlooms new bundle of joy.? ? We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter, Katy and Orlando told us.? ? But we know were the lucky ones and not everyone can have a birthing experience as peaceful as ours was. Communities around the world are still experiencing a shortage of healthcare workers and every eleven seconds a pregnant woman or newborn dies, mostly from preventable causes. Since COVID-19 many more newborn lives are at risk because of the increased lack of access to water, soap, vaccines and medicines that prevent diseases. As parents to a newborn, this breaks our hearts, as we empathize with struggling parents now more than ever.? ? As UNICEF Goodwill Ambassadors, we know UNICEF is there, on the ground, doing whatever it takes to make sure every expecting mother has access to a trained health worker and access to quality healthcare. In celebration of the heart we know our daughter already has, we have set up a donation page to celebrate DDBs arrival. By supporting them, you are supporting a safe start to life and reimagining a healthier world for every child. We hope your ?? can bloom with generosity.? ? Gratefully-? ? Katy & Orlando.? ? Please tap the link in our bio to support the most precious gift: a healthy child.

Uma publicação compartilhada por UNICEF (@unicef) em

No fim de julho, Katy Perry e Orlando Bloom decidiram cancelar a cerimônia de casamento pela segunda vez. A gravidez da cantora e a pandemia do novo coronavírus foram os responsáveis pelo adiamento, de acordo com informações do jornal britânico The Sun.

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