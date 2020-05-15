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Música

Grávida, Katy Perry aparece nua no clipe de 'Daisies', sua nova música

Em live com Anitta, cantora aceita convite da brasileira para lançarem música juntas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 10:20

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 10:20

Grávida, Katy Perry faz ensaio para o clipe de
Grávida, Katy Perry faz ensaio para o clipe de "Daisies" Crédito: Instagram/@katyperry
Katy Perry, 35, lançou na madrugada desta sexta-feira (15) o clipe da sua nova música "Daisies". No vídeo gravado no jardim da sua casa, a cantora, que está grávida de sua primeira filha com o ator Orlando Bloom, aparece nua.
Por meio do Instagram, ela contou que escreveu a música há alguns meses como um convite para que cada pessoa permaneça fiel à sua própria história e desejos, independentemente do que os outros possam pensar. "Daisies" logo se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta sexta.
Pouco antes de lançar a novidade, Katy Perry conversou com Anitta em uma live, na noite desta quinta (14). A brasileira ficou surpresa quando a americana aceitou o seu convite para entrar na conversa.
As duas trocaram elogios e Katy disse para Anitta: "Você domina o Brasil". Ela aproveitou também para falar do lançamento de "Daisies" e contou que praticamente todo o clipe foi gravado no quintal da sua casa por causa da pandemia do novo coronavírus. "Espero que leve boas vibrações ao mundo neste momento", disse Katy.

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Por fim, a funkeira disse que as duas deveriam fazer uma música juntas, e Katy aceitou. "Eu topo! Divirtam-se. Amo vocês do Brasil", concluiu.
Juntos desde 2016, Katy e Orlando ficaram noivos no Dia dos Namorados de 2019. Com nascimento previsto para julho deste ano, a criança será a primeira filha da cantora. O ator já é pai de Flynn Christopher Bloom, 11, fruto de seu relacionamento anterior com a supermodelo australiana Miranda Kerr.

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