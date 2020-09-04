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Televisão

Policial também é gente', diz PM vencedora do 'MasterChef 2020'

Karoline foi a ganhadora do 8º episódio da temporada, que tem um novo campeão a cada programa

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 12:52
A policial militar Karoline foi a vencedora do 8º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil
A policial militar Karoline foi a vencedora do 8º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil Crédito: Band / Divulgação
A policial militar Karoline foi a vencedora do 8º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibido na noite de terça-feira, 1º.
Na primeira etapa, apresentou um molho carbonara com frutos do mar e teve um desempenho mediano, mas conseguiu passar de fase. Na etapa final, fez bacalhau com batatas ao murro e legumes e se tornou a campeã.
Após a vitória, Karoline comentou em entrevista ao Portal da Band: "O policial militar é visto como alguém blindado e sem sentimento, mas a minha vitória mostra o contrário. Nós somos pessoas que cuidam de pessoas e estar aqui é mostrar que policial também é gente e gosta de cozinhar".
Karoline também contou seus planos futuros: "desejo ter um negócio meu, quem sabe uma risoteria ou uma casa de massas. Em um primeiro momento, não pretendo sair da polícia, mas ainda não sei quais portas vão se abrir."

MASTERCHEF 2020

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Band definiu que hajam oito novos participantes a cada programa. O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada.

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No 1º episódio, o vencedor foi Hailton. No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.
Vencedora do 7º episódio, Danielle recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo.

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