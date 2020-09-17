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Televisão

Desempregado, vencedor do 10º episódio do 'MasterChef' doa prêmio

Salvador recebeu R$ 5 mil como campeão do 10º episódio do reality show da Band em 2020

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 15:14
Salvador, vencedor do 10º episódio do MasterChef 2020
Salvador, vencedor do 10º episódio do MasterChef 2020 Crédito: Divulgação/Band
Salvador foi o vencedor do 10º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibido na noite de terça-feira, 15. Para ser campeão, o administrador de empresas entregou um peixe na crosta de sal grosso com arroz com amêndoas e molho de limão siciliano que foi aprovado pelos jurados.
De acordo com o Portal da Band, Salvador, que estava desempregado à época das gravações, optou por doar o valor em dinheiro de seu prêmio (R$ 5 mil) para uma instituição de caridade.
"Não entrei no programa pelo dinheiro. É claro que ele seria importante porque não estou trabalhando e não tenho uma reserva financeira, mas tem gente que está passando por uma situação ainda mais delicada do que a minha e é preciso ajudar quem precisa", disse.

MASTERCHEF 2020

Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Band definiu que hajam oito novos participantes a cada programa.
O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

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No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.
Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º episódio foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson.

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