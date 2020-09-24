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Televisão

'MasterChef': Claudio vence episódio e chama Fogaça de 'delícia'

'Achei uma boa forma de relaxar e homenagear os colegas que compartilham a opinião', explicou campeão do 11º programa da temporada

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 16:02
Claudio foi o vencedor do 11º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil
Claudio foi o vencedor do 11º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil Crédito: Carlos Reinis/Band
Claudio foi o vencedor do 11º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, exibido na noite de terça-feira, 22. Após receber o troféu, o participante chamou atenção por chamar o jurado Henrique Fogaça de "delícia".
"Eu prometi que ia falar aqui se ganhasse... Ô, chef... você é uma delícia!", comemorou o campeão. Ana Paula Padrão brincou com a situação: "É a primeira vez que eu vejo o Fogaça ficar vermelho na vida! Claudio, você conseguiu algo que ninguém antes na história do MasterChef conseguiu, que é deixar esse cara com vergonha".
Em entrevista ao Portal da Band, Claudio explicou a situação: "Estávamos ansiosos e eu, brincando, disse que faria um elogio ao chef se ganhasse. O Ângelo riu e duvidou, me desafiando."
"Falei para ele torcer por mim e, no momento em que venci, achei uma boa forma de relaxar e homenagear os meus colegas que compartilham da mesma opinião. Ele é uma delícia e vou repetir para o resto da vida", prosseguiu.
Assista ao momento abaixo:
O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

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No 1º episódio, o vencedor foi Hailton .No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.
Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

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