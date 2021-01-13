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Paola Carosella anuncia saída da Band e do 'MasterChef Brasil'

A emissora, em nota, ainda informou: "Paola Carosella comunicou à direção da Band sua decisão de focar suas atenções em seus negócios particulares"

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 18:36

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 18:36
A chef e jurada do reality Masterchef Paola Carosella
A chef e ex-jurada do reality Masterchef Paola Carosella Crédito: Instagram/@paulovitale
Paola Carosella, uma das juradas do MasterChef no Brasil, teve sua saída anunciada pela Band nesta quarta-feira, 13. De acordo com a emissora, ainda não há definição de uma substituta ou substituto para seu lugar na próxima temporada do reality show.
"Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas nesse momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral", afirmou a cozinheira, em comunicado.
Em seguida, Paola Carosella prosseguiu: "Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre."
Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, falou sobre a saída: "Ela conseguiu com seu trabalho, talento, carisma pessoal e grande profissional que é, marcar grandes momentos da TV brasileira. Entendemos a decisão dela e as portas aqui na Band estarão sempre abertas."
A emissora, em nota, ainda informou: "Paola Carosella comunicou à direção da Band sua decisão de focar suas atenções em seus negócios particulares, neste momento em fase de grande expansão."

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