Helena Rizzo vai substituir Paola Carosella no MasterChef Brasil

A Band anunciou nesta sexta-feira (26) que Helena Rizzo, 43, será a nova jurada do MasterChef Brasil. A chef do restaurante Maní, em São Paulo, entra na vaga deixada por Paola Carosella, 48, que anunciou a saída da atração no começo deste ano.
Sócia do restaurante Maní, em São Paulo, ela vai se unir aos jurados Erick Jacquin, 56, e Henrique Fogaça, 46, que permanecem no programa. Ainda não foi confirmada a data em que entrará no ar a nova edição da competição culinária, cuja versão brasileira existe desde 2014.
Rizzo foi eleita a melhor chef mulher do mundo pela revista "Restaurant" em 2014. Já o Maní foi condecorado pelo Guia Michelin em 2015 e eleito o 36º melhor do mundo no ano anterior.
Na casa, ela é sócia da apresentadora Fernanda Lima, 43. As duas também mantém juntas o Manioca, a Padoca do Maní e a Casa Manioca, todos na capital paulista.
"Virei cozinheira quando descobri que podia colocar no prato meus sonhos, inquietações e força artística", disse a chef em comunicado divulgado à imprensa. "Estou muito feliz com o convite da Band para integrar esse time que já é um sucesso. Espero poder descobrir muitos talentos da cozinha pelo país."
Esta não é a primeira experiência dela em um reality show culinário. Em 2017, ela participou da bancada do Taste Brasil, exibido pelo canal GNT, ao lado de nomes como Felipe Bronze, André Mifano e Claude Troisgros. Na Netflix, ela integrou o júri internacional do Final Table.
Gaúcha, Helena Rizzo começou a carreira em 1997. Na época, ela trabalhava no extinto restaurante Roanne, de Claude Troisgros e Emmanuel Bassoleil. Ela também fez estágios em restaurantes da Itália e da Espanha.