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Em 2021

MasterChef Brasil abre inscrições para a 8ª temporada de cozinheiros amadores

Já estão abertas as inscrições para a oitava temporada do MasterChef Brasil, que será realizada em 2021. Os interessados devem preencher um formulário no site oficial da Band

Publicado em 

04 jan 2021 às 19:13

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 19:13

Nova temporada do Masterchef 2020 com os participantes Cilene, Hailton, Jéssica, Ali Philipe, Thiago Henrique, Cecília, Claudia e Saulo
Temporada do Masterchef 2020 com os participantes Cilene, Hailton, Jéssica, Ali Philipe, Thiago Henrique, Cecília, Claudia e Saulo Crédito: Carlos Reinis/Band
A Band anunciou que já estão abertas as inscrições para a oitava temporada do MasterChef Brasil, que será realizada em 2021. Os interessados devem preencher um formulário no site oficial da emissora.
Para concorrer a uma vaga na atração, os participantes precisam ser maiores de 18 anos e não podem ter prestado serviços profissionais como cozinheiros. Também não serão aceitas inscrições de pessoas já tenham curso superior em Gastronomia ou sejam estudantes da área.
As inscrições para a nova temporada ficarão abertas até o dia 31 de março – data que está sujeita a alteração. A convocação dos selecionados, na primeira etapa, está prevista para acontecer até 30 de abril. O período de gravações, segundo informado, ainda não foi definido.

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MUDANÇAS NA SÉTIMA TEMPORADA

O MasterChef Brasil ganhou uma edição especial em 2020. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a dinâmica do programa foi alterada. Na sétima temporada, oito cozinheiros amadores competiam a cada episódio, e um deles era escolhido o campeão da noite. Não ocorreram provas em grupos e as estações de trabalho também ficaram mais distantes umas das outras.
As alterações parecem não ter agradado o público, já que a audiência do reality culinário caiu muito. O programa começou no dia 14 de julho, ainda quando isolamento social estava mais restrito em grande parte do país, com média de 4 pontos no Ibope. Apesar de ser um índice baixo em relação aos 7 pontos que costumava dar nos momentos mais áureos do programa, o número não rendeu dores de cabeça para a cúpula da Band.
Porém, sobretudo depois da estreia de A Fazenda 12 (Record), em 8 de setembro, os números começaram a cair e atingiram 3 pontos. No mês de dezembro, os índices caíram ainda mais, para 2. A Fazenda registrou sempre dois dígitos de audiência e às terças-feiras apresentava a formação da roça que definia o destino dos competidores.
A diretora Marisa Mestiço, no entanto, traça um balanço positivo do reality. "Eu acredito que repercutimos bem, demos oportunidade para pessoas que sempre estiveram conosco assistindo ao programa, mas que no pente fino normal da atração provavelmente não conseguiriam chegar até a nossa cozinha. Tivemos histórias lindas e muita identificação, empatia, dialogamos sobre comida de uma forma menos mágica e falamos de cultura e de realidade", disse.

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