MasterChef Brasil abre inscrições para a 8ª temporada de cozinheiros amadores

Temporada do Masterchef 2020 com os participantes Cilene, Hailton, Jéssica, Ali Philipe, Thiago Henrique, Cecília, Claudia e Saulo Crédito: Carlos Reinis/Band

A Band anunciou que já estão abertas as inscrições para a oitava temporada do MasterChef Brasil, que será realizada em 2021. Os interessados devem preencher um formulário no site oficial da emissora.

Para concorrer a uma vaga na atração, os participantes precisam ser maiores de 18 anos e não podem ter prestado serviços profissionais como cozinheiros. Também não serão aceitas inscrições de pessoas já tenham curso superior em Gastronomia ou sejam estudantes da área.

As inscrições para a nova temporada ficarão abertas até o dia 31 de março – data que está sujeita a alteração. A convocação dos selecionados, na primeira etapa, está prevista para acontecer até 30 de abril. O período de gravações, segundo informado, ainda não foi definido.

MUDANÇAS NA SÉTIMA TEMPORADA

O MasterChef Brasil ganhou uma edição especial em 2020. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a dinâmica do programa foi alterada. Na sétima temporada, oito cozinheiros amadores competiam a cada episódio, e um deles era escolhido o campeão da noite. Não ocorreram provas em grupos e as estações de trabalho também ficaram mais distantes umas das outras.

As alterações parecem não ter agradado o público, já que a audiência do reality culinário caiu muito. O programa começou no dia 14 de julho, ainda quando isolamento social estava mais restrito em grande parte do país, com média de 4 pontos no Ibope. Apesar de ser um índice baixo em relação aos 7 pontos que costumava dar nos momentos mais áureos do programa, o número não rendeu dores de cabeça para a cúpula da Band.

Porém, sobretudo depois da estreia de A Fazenda 12 (Record), em 8 de setembro, os números começaram a cair e atingiram 3 pontos. No mês de dezembro, os índices caíram ainda mais, para 2. A Fazenda registrou sempre dois dígitos de audiência e às terças-feiras apresentava a formação da roça que definia o destino dos competidores.