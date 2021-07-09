Kim Kardashian tem ordem de restrição contra homem que enviou pílulas do dia seguinte

A socialite Kim Kardashian Crédito: FramePhoto/FolhaPress

A socialite Kim Kardashian, 40, conseguiu na Justiça uma ordem de restrição contra um homem que mandou para a casa dela um anel de noivado de diamantes e pílulas do dia seguinte.

Segundo o TMZ, a partir de agora, o homem cujo nome é Nicholas Costanza terá de ficar longe da empresária por pelo 100 metros pelos próximos cinco anos.

Costanza chegou a ir até a mansão de Kim, onde ela vive junto com os filhos, seguranças tiveram de intervir. Os profissionais ouviram do homem que ele estava lá para buscar Kim e levá-la a um jantar romântico.

O TMZ afirma que, segundo o advogado de Kardashian, Shawn Holley, as visitas aconteceram em fevereiro e maio e as encomendas não chegaram às mãos da socialite.

Recentemente, Kim se separou do rapper Kanye West, 44. E parece que ela já quer fazer a fila andar após o rompimento do casamento de seis anos. Kim estaria usando aplicativos de namoro para conhecer novos pretendentes.

Segundo uma fonte próxima a ela ao tabloide britânico InTouch Weekly, Kim, suas irmãs e amigos próximos estão usando esse artifício para descobrir quem estaria interessado na agora solteira Kardashian.

"Principalmente atletas entraram em contato, então a equipe de Kim passou a fazer as suas pesquisas e investigação, pois existem muitos caras duvidosos por aí que precisam ser verificados", emendou a fonte.