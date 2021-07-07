Grife de luxo

BTS desfila para a Louis Vuitton em evento em Seul

Os integrantes do grupo coreano de K-pop apresentaram a nova coleção masculina outono-inverno da marca

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 17:15

Agência FolhaPress

07 jul 2021 às 17:15
Os integrantes do grupo de K-pop BTS desfilaram para a grife Louis Vuitton nesta quarta-feira (7). RM, Jungkook, V, Jin, Suga, J-Hope e Jimin apresentaram a nova coleção masculina outono-inverno da marca, assinada pelo designer Virgil Abloh.
O evento realizado em Seul, na Coreia do Sul, foi transmitido pelo YouTube da grife. No Twitter, o assunto ficou entre os mais comentados da manhã desta quarta (7). Em janeiro, o BTS foi anunciado embaixador da grife de luxo.
"Seul tem uma energia tão única e o BTS incorpora essa vibe completamente. Eles adicionaram o seu próprio toque à coleção, se apropriando dela e a elevando a novas alturas", disse Virgil Abloh.
BTS apresenta nova coleção da Louis Vuitton Crédito: Instagram/Louis Vuitton
O BTS foi reconhecido como maior artista global de 2020 pela IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica). A homenagem anual reconhece a popularidade mundial de um artista ou grupo em streaming e vendas, incluindo vinil, downloads e CDs.
O BTS ficou à frente de nomes como Taylor Swift, The Weeknd, Billie Eilish, Ariana Grande e Justin Bieber, e fez história ao se tornar o primeiro grupo asiático a conquistar a primeira colocação. O segundo lugar foi de Taylor Swift, e o terceiro ficou com Drake.
Em 2020, o grupo coreano alcançou o primeiro lugar na parada Billboard Hot 100 com "Dynamite". Outros de seus sucessos são "ON" e "Life Goes On". Frances Moore, o CEO da IFPI, disse: "BTS é um fenômeno global. Eles tiveram outro ano excelente, lançando três álbuns e continuamente encontrando maneiras criativas e envolventes de compartilhar sua história com o mundo".

ASSISTA AO VÍDEO DO DESFILE:

