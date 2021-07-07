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Sasha e João Figueiredo criam conta juntos para compartilhar viagens

O casal irá compartilhar fotos e vídeos de viagens e experiências pelo mundo

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2021 às 16:57
Sasha Meneghel, de 22 anos, e seu marido, o cantor gospel João Figueiredo, também 22, criaram uma conta conjunta no Instagram para compartilhar suas viagens pelo mundo. O casal está em Lua de Mel e já passou por Dubai, Nova York, Ilhas Maldivas e Orlando.
Sasha Meneghel e seu marido, o cantor gospel João Figueiredo, estão curtindo a lua de mel em vários cantos do mundo
Sasha Meneghel e seu marido, o cantor gospel João Figueiredo, estão curtindo a lua de mel em vários cantos do mundo Crédito: Reprodução/ Instagram
"Esse perfil é pra compartilhar um pouco mais das nossas viagens e experiências pelo mundo", diz a descrição da conta. A primeira publicação do perfil mostra um vídeo curto dos primeiros destinos do casal. "Primeiro post de muitos aqui, um pouco da nossa Lua de Mel", escreveram na legenda.
Em seus perfis pessoais na rede social, a estilista e o cantor também compartilham registros de suas viagens. Em uma de suas postagens mais recentes, Sasha escreveu: "Brooklyn Bridge (minha primeira vez turistando por aqui!)".

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Sasha Meneghel e João Figueiredo celebraram o casamento em Angra dos Reis (RJ), no dia 22 de maio. A cerimônia foi restrita aos pais, irmãos dos noivos e familiares próximos. No dia 14 de maio, Sasha já havia anunciado o casamento com João. No momento, os dois oficializaram a união em um cartório.
Os dois anunciaram o namoro em abril de 2020, no entanto, estavam juntos desde o final de 2019. Em fevereiro deste ano, a filha de Xuxa, 58, revelou que estava noiva do cantor. Ele pediu a mão dela no dia 7 de novembro de 2020.

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