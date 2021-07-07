Marina Ruy Barbosa fala pela 1ª vez após festa: "Informações distorcidas"

A atriz Marina Ruy Barbosa Crédito: Instagram/marinaruybarbosa

Marina Ruy Barbosa se pronunciou na noite desta terça-feira (6) sobre a festa que deu no último sábado (3) para comemorar seus 26 anos. Após imagens da celebração circularem nas redes sociais, com pessoas sem máscaras, a atriz foi alvo de críticas nas redes sociais.

Em longo texto publicado no Instagram, Marina disse que, como seus pais e alguns amigos já foram vacinados, ela abriu uma concessão para "reunir pessoas que são as maiores bênçãos da minha vida".

"Foram tomadas precauções e cuidados para reunir minha família e poucos amigos que já fazem parte do meu convívio, cerca de 20 pessoas em um ambiente completamente aberto, em uma propriedade privada, com testes feitos -os mesmos que fazemos em ambientes profissionais. Não foram três dias de comemoração", escreveu ela.

Ela acrescentou que o texto não era uma justificativa, mas uma explicação "com respeito e amor diante de tantas especulações e informações distorcidas e aumentadas". Afirmou também que a festa não foi realizada escondida. "Sei da minha responsabilidade como artista e como mulher, e nunca quis ofender nem magoar ninguém com essa noite."

"Eu não sou perfeita (e nem pretendo ser), e não vou nunca conseguir suprir as expectativas e idealizações de todos, sou apenas mais uma mulher tentando fazer o meu trabalho, aprendendo diariamente e tentando acertar mais do que errar", completou.

Por fim, Marina disse que o país vive momentos de "extrema dor e incerteza". Ela reafirmou que a pandemia não acabou e que ainda não há vacina para todos no Brasil. "Sigo afirmando a importância de nos cuidarmos, porque é o que eu penso. Se eu não tivesse como realizar esse encontro de forma controlada, eu não faria."

Na segunda (5), a apresentadora Mônica Martelli se desculpou e disse que errou ao ter participado de festa de aniversário da atriz Marina Ruy Barbosa.

"Errei. Fui parabenizar uma amiga, em uma reunião prevista para poucos convidados. Fui testada para entrar na propriedade e fiquei num campo aberto, na companhia do meu namorado. Estou vacinada", afirma ela em nota enviada à coluna Mônica Bergamo.

"Não é uma justificativa. É de fato uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas. Neste momento delicado, é necessário me desculpar, inclusive pelo que faço na minha vida pessoal, pois sei meu papel como artista e cidadã", completou Mônica.

"Estamos na luta e no luto diários, então o que qualquer um de nós faz, impacta na vida de todos. Minha dor, revolta e dedicação por vacinas e saúde para todos segue inabalável. Não é o momento de reuniões e aceito todas as críticas direcionadas a mim", concluiu.

Famosos e anônimos criticaram a festa de aniversário. "Três dias de comemorações num momento desses. Sei lá, gente. Nem deu uma vergonhazinha? É o fim da picada", escreveu a cantora Zélia Duncan em comentário no perfil de Hugo Gloss no Instagram, que repercutia a notícia da celebração. Em seu texto, Marina afirmou que não foram três dias de comemoração.

A atriz Samantha Schmutz foi cobrada por internautas para se posicionar sobre a ida da atriz Mônica Martelli à festa, durante uma live com a revista Carta Capital, na segunda-feira (5). "Vai lá perturbar ela, eu heim! Cada um tem que olhar para si. Ela foi na festa lá e já sabe que não é para ir. Também não vou ficar de 'Supernanny' de todo mundo, não".