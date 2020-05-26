Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eita!

Leo Dias diz que Anitta se incomoda com sucesso de Marina Ruy Barbosa

Jornalista participou de live com Erlan Bastos no YouTube e decidiu soltar mais o verbo sobre supostas conversas e desafetos envolvendo Anitta, Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 09:04

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 09:04

O jornalista Leo Dias
O jornalista Leo Dias Crédito: Isabele Benito
A treta entre Anitta e Leo Dias parece estar longe do fim. Até porque, agora, o jornalista voltou a falar sobre a relação da funkeira com Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa
Na noite desta segunda (25), Leo Dias deu entrevista a Erlan Bastos, via YouTube, e disparou: "Anitta se incomodava muito com sucesso dos outros. Acho que esse é um dos motivos da raiva dela de Marina Ruy Barbosa".
Mais cedo, em seu Twitter, o jornalista já havia publicado prints que mostravam a Poderosa falando sobre o suposto envolvimento de Marina com o ator José Loreto
"Eu nunca entendi o ódio tão grande que ela tinha pela Marina. Eu perguntei a ela diversas vezes. Eu acho que era o sucesso. Mas ela dizia que ela fingia ser santa", completou Leo Dias. 

Veja Também

Jesus Led? Olho de Xenon? Modelo bonitão do ES faz sucesso no México

Neta de Carmen Mayrink Veiga estampa capa de revista em Portugal

Ex-BBB capixaba Gizelly diz que vai processar haters: "Crimes"

Em outro trecho da live, o jornalista também expõe um suposto desentendimento que Anitta teria tido com a ex de Neymar, jogador com o qual ela também já teria se relacionado. "Teve um fato que a Bruna subiu no trio dela em Salvador e não publicou nada (nas redes sociais). A Anitta ficou bastante irritada", contou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito
Imagem de destaque
A francesa de 86 anos presa pelo ICE após se mudar para os EUA para se casar com paixão antiga
Imagem de destaque
Autoridades dos EUA divulgam foto de Alexandre Ramagem sob custódia do ICE

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados