Leo Dias diz que Anitta se incomoda com sucesso de Marina Ruy Barbosa

A treta entre Anitta e Leo Dias parece estar longe do fim. Até porque, agora, o jornalista voltou a falar sobre a relação da funkeira com Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa.
Mais cedo, em seu Twitter, o jornalista já havia publicado prints que mostravam a Poderosa falando sobre o suposto envolvimento de Marina com o ator José Loreto.
"Eu nunca entendi o ódio tão grande que ela tinha pela Marina. Eu perguntei a ela diversas vezes. Eu acho que era o sucesso. Mas ela dizia que ela fingia ser santa", completou Leo Dias.
Em outro trecho da live, o jornalista também expõe um suposto desentendimento que Anitta teria tido com a ex de Neymar, jogador com o qual ela também já teria se relacionado. "Teve um fato que a Bruna subiu no trio dela em Salvador e não publicou nada (nas redes sociais). A Anitta ficou bastante irritada", contou.