Leo Dias diz que Anitta se incomoda com sucesso de Marina Ruy Barbosa

"Eu nunca entendi o ódio tão grande que ela tinha pela Marina. Eu perguntei a ela diversas vezes. Eu acho que era o sucesso. Mas ela dizia que ela fingia ser santa", completou Leo Dias.

Em outro trecho da live, o jornalista também expõe um suposto desentendimento que Anitta teria tido com a ex de Neymar, jogador com o qual ela também já teria se relacionado. "Teve um fato que a Bruna subiu no trio dela em Salvador e não publicou nada (nas redes sociais). A Anitta ficou bastante irritada", contou.