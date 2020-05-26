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Neta de Carmen Mayrink Veiga estampa capa de revista em Portugal

Maria Frering posou para a primeira edição da revista Carlota, que fala sobre as culturas irmãs de Brasil e Portugal, segundo informações do colunista Amaury Jr
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 08:49

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 08:49

Maria Frering, neta de Carmen Mayrink Veiga, posa para a primeira edição da revista Carlota, de Portugal
Maria Frering, neta de Carmen Mayrink Veiga, posa para a primeira edição da revista Carlota, de Portugal Crédito: Reprodução/Divulgação/Carlota Portugal
A revista portuguesa Carlota escolheu a brasileira Maria Frering para a capa de sua primeira edição. A jovem é ninguém menos que a neta de Carmen Mayrink Veiga. Toda a publicação vai falar das tradições e culturas comuns entre Portugal e Brasil, segundo informações do colunista Amaury Jr
Com o título "Nossa Carlota", as páginas do recheio da revista mostram a neta contando a história da inesquecível Carmen Mayrink Veiga, prestigiada socialite do Brasil. 

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"Ela é nossa glamour girl, nossa primeira musa da edição de lançamento", escreveu o editor da edição sobre a neta, classificada pela revista como designer de joias, influencer e insider. 
Maria Frering, neta de Carmen Mayrink Veiga, posa para a primeira edição da revista Carlota, de Portugal
Maria Frering, neta de Carmen Mayrink Veiga, posa para a primeira edição da revista Carlota, de Portugal Crédito: Reprodução/Divulgação/Carlota Portugal

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