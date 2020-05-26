Neta de Carmen Mayrink Veiga estampa capa de revista em Portugal

A revista portuguesa Carlota escolheu a brasileira Maria Frering para a capa de sua primeira edição. A jovem é ninguém menos que a neta de Carmen Mayrink Veiga. Toda a publicação vai falar das tradições e culturas comuns entre Portugal e Brasil, segundo informações do colunista Amaury Jr.
Com o título "Nossa Carlota", as páginas do recheio da revista mostram a neta contando a história da inesquecível Carmen Mayrink Veiga, prestigiada socialite do Brasil.
"Ela é nossa glamour girl, nossa primeira musa da edição de lançamento", escreveu o editor da edição sobre a neta, classificada pela revista como designer de joias, influencer e insider.