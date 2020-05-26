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Mensagens de ódio

Ex-BBB capixaba Gizelly diz que vai processar haters: 'Crimes'

Advogada alertou que está preparando papelada para processar os autores de mensagens de ódio contra ela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 08:36

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 08:36

A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho
A ex-BBB e advogada Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", usou o Instagram para avisar aos haters e autores de mensagens de ódio contra ela que está preparando documentos para processá-los. A advogada de Vitória relembrou um dos perfis, que disse que ela merecia "ser estuprada". 
"Eu pedi para que todas as mensagens de ódio, tudo que falaram ou falem de mim, para me enviar. Porque vou processar todas essas pessoas que cometeram injúria, calúnia ou difamação, crimes cibernéticos. Inclusive, vou pedir por danos morais posteriormente. É assustador, teve uma pessoa que escreveu: 'A Gizelly é uma (xingamento) e merece ser estuprada'. Esse rapaz escreveu isso. Foi a pior coisa que já vi em toda a minha vida", alertou a ex-sister. 

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"Se vocês achavam que falar isso na internet fica por isso mesmo, não vai. Se for necessário, eu vou fazer mil boletins de ocorrência. Hate, usando meu nome, não vai ter mais. Espero que os famosos da internet entrem comigo nessa, para a gente acabar com essa indústria de cancelamento e linchamento", continuou ela. 

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