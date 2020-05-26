Ex-BBB capixaba Gizelly diz que vai processar haters: 'Crimes'

"Eu pedi para que todas as mensagens de ódio, tudo que falaram ou falem de mim, para me enviar. Porque vou processar todas essas pessoas que cometeram injúria, calúnia ou difamação, crimes cibernéticos. Inclusive, vou pedir por danos morais posteriormente. É assustador, teve uma pessoa que escreveu: 'A Gizelly é uma (xingamento) e merece ser estuprada'. Esse rapaz escreveu isso. Foi a pior coisa que já vi em toda a minha vida", alertou a ex-sister.