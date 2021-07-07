Repórter entrega real estado de saúde de Ana Maria Braga: "Cansada"

A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Twitter @ANAMARIABRAGA

O jornalista Fabrício Battaglini entregou nesta quarta-feira (7), durante o Mais Você, como está o real estado de saúde de Ana Maria Braga, diagnosticada com Covid-19 na segunda (5).

Durante o matinal da Globo, o repórter que substitui a loira na apresentação da atração revelou: "Preciso dizer que ela está bem. Está um pouco cansada, mas está se recuperando. Esse vírus não é brincadeira, ela manda o recado para todo mundo continuar se cuidando".