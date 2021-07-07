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Repórter entrega real estado de saúde de Ana Maria Braga: "Cansada"

Substituto de Ana Maria no Mais Você, na Globo, detalhou como a apresentadora está se sentindo depois de ter sido diagnosticada com o novo coronavírus

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2021 às 11:00
A apresentadora Ana Maria Braga
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Twitter @ANAMARIABRAGA
O jornalista Fabrício Battaglini entregou nesta quarta-feira (7), durante o Mais Você, como está o real estado de saúde de Ana Maria Braga, diagnosticada com Covid-19 na segunda (5). 
Durante o matinal da Globo, o repórter que substitui a loira na apresentação da atração revelou: "Preciso dizer que ela está bem. Está um pouco cansada, mas está se recuperando. Esse vírus não é brincadeira, ela manda o recado para todo mundo continuar se cuidando". 

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Na sequência, ele ainda mandou um recado para os espectadores: "Se você está sofrendo pela perda de alguém saiba que não está sozinho". 

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