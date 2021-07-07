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Fim de jogo!

No Limite: Kaysar é o nono eliminado do reality

"Aprendi muitas coisas, como cortar lenha, a ter mais paciência e dividir mais coisas com as pessoas", disse o participante, após a eliminação

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 10:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2021 às 10:03
Kaysar Dadour é o nono eliminado de No Limite Crédito: Reprodução/Instagram
O sírio Kaysar Dadour foi o nono eliminado do jogo No Limite, da Globo, nesta terça-feira (06). Ele recebeu a maioria dos votos dos participantes da nova equipe Jandaia. Com isso, ele está fora da disputa pelo prêmio de R$ 500 mil.
"Aprendi muitas coisas, como cortar lenha, a ter mais paciência e dividir mais coisas com as pessoas. Dar valor a minha cama, água, banheiro e a vida de verdade", disse o sírio.
Nesta etapa do jogo, os oito participantes descobriram que as tribos Calango e Carcará iriam se desfazer. Eles se tornaram uma única equipe: Jandaia. Antes disso, as duas equipes participaram de um último desafio.
As equipes tiveram que arrastar caixas, montar uma frase e subir em uma torre. A equipe Carcará terminou o desafio primeiro. No final da prova, Zulu e Viegas conquistaram o colar da imunidade ao escolherem as caixas premiadas.
Após o primeiro desafio, os participantes confraternizaram com um banho no mar, colocaram o papo em dia, comemoraram a chance de compartilhar itens como tesoura, pente e machadinho. Eles também conheceram o novo acampamento da equipe.
Jéssica, ex-integrante da tribo Calango, desabafou para Paula, da Carcará, que houve uma separação de grupos e ela não quis se juntar. "Eu e Kaysar, a gente está meio estranho. Ele veio conversar comigo esses dias, mas por quê? Porque apertou, né?", disse Jéssica.
Mesmo com a formação de uma única tribo, os competidores da antiga Carcará não abandonaram o espírito de equipe. "O plano é Carcará até a final. Apesar de ter juntado, o afeto que a gente já tem um pelo outro é muito grande", disse Zulu para Viegas.
Antes de serem votados no Portal da Eliminação, os outros seis competidores tiveram a chance de conquistar a última imunidade. Carol Peixinho ganhou a prova que exigia paciência, equilíbrio e muita concentração.
Os competidores tiveram que montar a palavra "imunidade" em uma pilha de peças de madeira sobre uma plataforma instável equilibrada por uma corda. Paula e Jéssica quase venceram a prova, mas desequilibraram e tiveram que recomeçar. Carol Peixinho se saiu melhor e garantiu a imunidade.

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