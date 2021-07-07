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Whindersson Nunes passa por nova cirurgia íntima e brinca com fãs

O humorista postou uma foto nas redes sociais após passar pelo procedimento nesta quarta-feira (7)

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 15:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2021 às 15:50
Whindersson Nunes postou foto no hospital após fazer nova cirurgia em parte íntima
Whindersson Nunes postou foto no hospital após fazer nova cirurgia em parte íntima Crédito: Reprodução/Instagram
Após fazer um procedimento no bumbum em 2019, Whindersson Nunes passou por uma outra cirurgia íntima - no mesmo local - nesta quarta-feira (7). Em publicação no Instagram, o humorista postou uma foto diretamente do hospital para tranquilizar os fãs. No entanto, o youtuber não deu mais detalhes sobre o caso.
"Lembra da cirurgia no 'tóba' que eu fiz uma vez? Pois tive que fazer de novo! Dessa vez mandei arrancar da bunda e botar no pé, se acontecer alguma coisa eu digo que pisei na merda do cachorro", brincou, dizendo que estava bem de saúde. Os fãs, entrando na brincadeira, desejaram melhoras para Whindersson e para o "tóba" dele.

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