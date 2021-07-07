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Bruno Gissoni e Yanna Lavigne esperam segundo filho

"Tão bom ver brotar de novo, extensão do que é amor", diz atriz

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 13:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2021 às 13:16
A família de Bruno Gissoni e Yanna Lavigne vai aumentar. A atriz está grávida do segundo filho do casal. Na noite desta terça (6), o ator publicou no Instagram uma foto ao lado da mulher e escreveu que agora eles são quatro. Os atores já são pais de Madalena, de 4 anos.
"Tão bom ver brotar de novo, extensão do que é amor", escreveu Lavigne nas redes sociais na legenda de uma imagem ao lado do marido e da filha.
A atriz Yanna Lavigne, o ator Bruno Gissoni e a filha do casal, Madalena
A atriz Yanna Lavigne, o ator Bruno Gissoni e a filha do casal, Madalena Crédito: Reprodução/ Instagram
Em novembro de 2020, Gissoni deixou a Globo após dez anos na empresa. O contrato fixo do ator não foi renovado. "Agora vai ser por obra, se rolar alguma coisa", afirmou ele ao canal Rap 77, no YouTube.
A saída de Gissoni faz parte das "novas dinâmicas de relação da Globo com seus talentos", que já levaram à dispensa de outros nomes, inclusive do primeiro escalão da emissora, como Glória Menezes e Tarcísio Meira, Antônio Fagundes, Miguel Falabella, Malu Mader e Carolina Ferraz.
"Meu contrato acaba agora em novembro depois de dez anos. Mas é muito por causa de uma modificação do mercado. Eu tinha um contrato fixo, durante dez anos, e agora vai ser por obra, se rolar alguma coisa. Mas a gente fica mais livre para escolher outras coisas também", afirmou ele.

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Gissoni começou sua carreira de ator na Record, em 2006, na novela infantojuvenil "Alta Estação". Sua estreia na Globo foi na 18ª temporada de "Malhação", em 2010, e seu último trabalho foi uma participação em "A Dona do Pedaço" (2019).

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