Bruno Gissoni e Yanna Lavigne esperam segundo filho

A família de Bruno Gissoni e Yanna Lavigne vai aumentar. A atriz está grávida do segundo filho do casal. Na noite desta terça (6), o ator publicou no Instagram uma foto ao lado da mulher e escreveu que agora eles são quatro. Os atores já são pais de Madalena, de 4 anos.

"Tão bom ver brotar de novo, extensão do que é amor", escreveu Lavigne nas redes sociais na legenda de uma imagem ao lado do marido e da filha.

A atriz Yanna Lavigne, o ator Bruno Gissoni e a filha do casal, Madalena Crédito: Reprodução/ Instagram

Em novembro de 2020, Gissoni deixou a Globo após dez anos na empresa. O contrato fixo do ator não foi renovado. "Agora vai ser por obra, se rolar alguma coisa", afirmou ele ao canal Rap 77, no YouTube.

A saída de Gissoni faz parte das "novas dinâmicas de relação da Globo com seus talentos", que já levaram à dispensa de outros nomes, inclusive do primeiro escalão da emissora, como Glória Menezes e Tarcísio Meira, Antônio Fagundes, Miguel Falabella, Malu Mader e Carolina Ferraz.

"Meu contrato acaba agora em novembro depois de dez anos. Mas é muito por causa de uma modificação do mercado. Eu tinha um contrato fixo, durante dez anos, e agora vai ser por obra, se rolar alguma coisa. Mas a gente fica mais livre para escolher outras coisas também", afirmou ele.