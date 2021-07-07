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"MasterChef": Bernardo é o primeiro eliminado da nova temporada do reality

No episódio, que teve participação especial do cantor Diogo Nogueira, o mezanino teve o poder de salvar um participante

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 13:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2021 às 13:04
Bernardo foi o primeiro eliminado da oitava temporada do "MasterChef Brasil", que estreou nesta terça-feira (6). Ele preparou o pior Devil's Food Cake ("Bolo do Diabo"), doce de chocolate clássico da culinária norte-americana, na prova de eliminação.
Antes da eliminação, os participantes que estavam no mezanino tiveram o poder de salvar um dos três participantes. Antonio, que não pediu muita ajuda durante a prova, foi salvo pelos colegas. Fogaça disse que ele teve sorte porque seu bolo estava seco.
Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin no
Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin no "Masterchef Brasil", da Band Crédito: Carlos Reinis
O cantor Diogo Nogueira fez uma participação especial na estreia da competição culinária cozinhando um peixe de água doce, junto com os competidores. Ele foi elogiado pelos chefs e pela apresentadora Ana Paula Padrão.
Aliás, o comentário da apresentadora virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. "O cara canta bem, cozinha bem, é gato para caramba", disse a apresentadora, que teve apoio do público.
Internautas disseram que a apresentadora representou o Brasil elogiando o cantor. "Ana Paula Padrão representando as mulheres e cantando na cara dura o Diogo Nogueira", postou uma fã no Twitter.
Por outro lado, a participante Juliana Arraes fez o pior prato com peixe na avaliação dos jurados. Fogaça disse ainda que foi desastroso o empratamento do peixe em cubos com salada de frutas verdes, farofa cítrica e molho de tucupi com leite de coco.

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"Parece que pegou um resto de coisa na geladeira e tacou aqui. Falta muito para uma coisa razoavelmente aceitável. Tá feio", afirmou o chef.
Helena Rizzo e Erick Jacquin também não gostaram do prato preparado por Juliana, que subiu chorando ao mezanino. "Sinto vergonha porque odeio chorar em público. Já tenho uma imagem doce e às vezes as pessoas confundem isso com fraqueza", disse.
Depois de uma temporada com novos concorrentes toda semana, o MasterChef retornou às origens. Esta oitava temporada tem 23 participantes, um eliminado por semana e um único vencedor, que ganhará um prêmio de R$ 300 mil.

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