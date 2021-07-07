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Mamãe do ano

Scarlett Johansson está grávida do segundo filho

Rumores da gravidez começaram em junho após a atriz faltar a eventos

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 12:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2021 às 12:54
A atriz Scarlett Johansson, de 36 anos, está esperando o primeiro filho com o marido, o comediante Colin Jost,  do "Saturday Night Live", segundo o Page Six. Ela é mãe de Rose Dorothy Dauriac, de 6 anos, do relacionamento anterior com o jornalista francês Romain Dauriac.
Fontes disseram ao Page Six que o bebê deve nascer em breve e que o casal está emocionado. "Scarlett está grávida, mas tem mantido tudo muito quieto. Ela tem se mantido muito discreta." Os rumores sobre a gravidez da atriz começaram em junho, após ela faltar a vários eventos presenciais de lançamento do longa "Viúva Negra". Em vez disso, a atriz fez aparições promocionais via Zoom e apareceu virtualmente no "Tonight Show", para conversar com Jimmy Fallon.
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson Crédito: @Scarlettjohanson.fc
"Ela não tem dado muitas entrevistas ou ido a eventos para promover 'Viúva Negra', o que é surpreendente, já que é um grande lançamento da Marvel e ela é a estrela e produtora executiva", disse a fonte.
A atriz não compareceu a uma exibição do longa nos Hamptons, em Nova York (EUA), na sexta-feira (2), seguida de uma festa na casa de Mariska Hargitay. O casal tem uma casa na região.

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"Scarlett geralmente passa grande parte do verão em Amagansett e Montauk. Você costuma vê-la passeando com os cachorros na praia ou tomando café. Mas neste verão parece que ela está deliberadamente tentando se manter discreta", disse a fonte.
A atriz também não participou dos eventos de "Viúva Negra", em Nova York, Los Angeles e Londres.

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