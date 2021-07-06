Matheus e Kauan celebram marca de mais de 10 bilhões de acessos em plataformas

A dupla Matheus e Kauan Crédito: DZ

Os cantores sertanejos Matheus e Kauan receberam da Universal Music um certificado por alcançarem as marcas de 10 bilhões de streams nas plataformas musicais e cinco bilhões de visualizações em seus vídeos no YouTube.

Além disso, a dupla de irmãos ganhou quatro álbuns de Diamante pelos discos "Face a Face", "Intensamente Hoje", "Na Praia" e "Na Praia 2"; um álbum de Diamante Duplo com "Tem Moda Pra Tudo" e outro de Platina Triplo pelo último disco, "10 Anos na Praia".

Os selos Diamante e Diamante Duplo representam as marcas de 300 mil e 600 mil unidades baixadas respectivamente. Já o álbum Platina Triplo, segundo a tabela de níveis de certificação Pro-Música Brasil, equivale à marca de 240 mil downloads ou plays de um álbum ou single.

"Quando olhamos nossos números a gente se assusta, mas é fruto de um trabalho mútuo. A parceria entre nós e a família Universal Music resultou nisso. Estamos muito felizes. Aproveitamos para escrever muitas músicas", diz Matheus.

Os irmãos, cujos nomes verdadeiros são Matheus Aleixo Pinto e Osvaldo Pinto Rosa Filho, contam com mais de 7,4 milhões de ouvintes mensais só no Spotify.

A ideia dos cantores nascidos na cidade de Itapuranga, interior de Goiás, era em 2021 lançar um DVD com 17 músicas inéditas. Mas, com a piora no número de casos e mortes pela Covid-19, resolveram reduzir o trabalho. Assim, lançam no começo de julho o projeto "Expectativa X Realidade", EP com seis músicas.

"Resolvemos gravar um EP agora justamente pela falta de shows e de tudo. Por mais que uma canção esteja no topo das paradas ou indo bem nas plataformas digitais, o maior termômetro nosso são as apresentações. A gente sente o resultado sempre muito nos shows", afirma Kauan em papo com o F5.

Foi também uma forma de apresentar um novo trabalho para os fãs, "que estão sempre nos cobrando por coisas novas", acrescenta ele. Das seis músicas do EP, duas foram lançadas no último mês, "Vagabundo", em parceria com o jovem cantor Zé Vaqueiro, e "Viciado", que conta com a colaboração de Tierry.

As outras canções incluem a faixa que encabeça o projeto, "Expectativa x Realidade", música que fala de uma decepção amorosa e que brinca com um meme da internet.