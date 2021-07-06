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"Vergonha acabou"

Ex-BBB capixaba Arthur exibe corpão sarado só de sunga na cama; foto

Crossfiteiro surgiu só de sunga na cama para deixar o corpo musculoso à mostra e levou fãs ao delírio com post no Instagram e até comentário de Gil do Vigor: "Lindo"

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 08:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2021 às 08:52
O ex-BBB Arthur Picoli
O ex-BBB Arthur Picoli Crédito: Anderson Marques/Reprodução/Instagram @arthurpicoli
O ex-BBB Arthur Picoli deixou os seguidores babando na noite desta segunda-feira (5) ao postar uma foto para lá de sensual no Instagram. Em seu perfil, o crossfiteiro exibiu um clique em que surge só de sunga com o corpão sarado à mostra em uma cama. 
"Ensaio antigo. A vergonha acabou e eu postei", legendou o bonitão. 

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Nos comentários, os seguidores não deixaram para menos e se derreteram pelo modelo. "O motivo do colapso do Gil do Vigor", brincou um. O próprio Gil do Vigor também comentou: "Lindo". O promoter David Brazil escreveu: "Deu até saudade". 

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