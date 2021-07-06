Ex-BBB capixaba Arthur exibe corpão sarado só de sunga na cama; foto

O ex-BBB Arthur Picoli deixou os seguidores babando na noite desta segunda-feira (5) ao postar uma foto para lá de sensual no Instagram. Em seu perfil, o crossfiteiro exibiu um clique em que surge só de sunga com o corpão sarado à mostra em uma cama.
"Ensaio antigo. A vergonha acabou e eu postei", legendou o bonitão.
Nos comentários, os seguidores não deixaram para menos e se derreteram pelo modelo. "O motivo do colapso do Gil do Vigor", brincou um. O próprio Gil do Vigor também comentou: "Lindo". O promoter David Brazil escreveu: "Deu até saudade".