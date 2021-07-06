Filho caçula de Malvino Salvador é internado no CTI de hospital

O ator Malvino Salvador e o filho Rayan Crédito: Reprodução/Instagram @eumalvinosalvador

Rayan, filho caçula do ator Malvino Salvador e da lutadora Kyra Gracie, está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) de um hospital. Nas redes sociais, Kyra disse que o bebê de seis meses está com bronquiolite (infecção nos bronquíolos levam ar ao pulmão).

Kyra falou que o filho piorou na madrugada desta segunda-feira (5) e precisou ser internado no CTI. " Foi diagnosticado com bronquiolite, mas está sendo muito bem cuidado por aqui", escreveu a lutadora no stories do Instagram ao lado de uma com o bebê no colo.

A lutadora também publicou na redes social um comunicado explicando o cancelamento de uma live da Jornada Campeã da Vida. Ela pediu desculpas e falou que em breve divulga nova data.

"Infelizmente, meu bebê está doente. O Ryan pegou uma bronquiolite, e estamos no hospital. Vai dar tudo certo. Mas, neste momento, preciso dedicar toda a minha atenção a ele".