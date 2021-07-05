Marlon Wayans diz que se inspirou em Paris Hilton para fazer 'As Branquelas'

O ator Marlon Wayans, no lado esquerdo, e cena do filme "As Branquelas" Crédito: Honopix/Folhapress/Reprodução/ Filme "As Branquelas"

O ator e roteirista Marlon Wayans, 48, que ficou conhecido por criar e protagonizar o filme de comédia "As Branquelas" (2004), disse que se inspirou na atriz Paris Hilton, 40, e em sua irmã Nicky, para fazer as personagens Tiffany e Brittany Wilson.

Wayans, que atuou no longa-metragem de sucesso ao lado de seu irmão, Shawn, 50, revelou a inspiração em uma publicação em seu Instagram. "A 'branquela' original e eu", escreveu o artista em uma foto ao lado de Hilton. No filme, ele interpretou o policial Marcus Copeland.

"História engraçada um dia meu irmão me ligou às 3 da manhã dizendo 'Marlon, devemos brincar de garotas brancas'... eu respondi 'mano, você está chapado?'. No dia seguinte ele me mostrou uma revista com Paris Hilton e a irmã dela na capa e disse que deveríamos interpretar garotas assim", contou.

"Eu entendi imediatamente. Elas eram tão grandes e eram a porta de entrada para a cultura pop. Fizemos aquele filme com bom espírito para celebrar um momento especial em todas as nossas vidas. Então, obrigada Paris e Nikki por serem musas. Amo você", escreveu.

"Quando fizermos 'As Branquelas 2', 'vamos às compras'", completou o ator. Wayans é engajado em suas redes sociais e no ano de 2021, prestou homenagens ao humorista Paulo Gustavo, morto em maio por complicações causadas pela Covid-19, e ao cantor MC Kevin, que faleceu após cair de um prédio de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.