Quentin Tarantino avalia possibilidade de parar de dirigir filmes

O cineasta americano Quentin Tarantino durante evento em Lyon, na França, em 2013 Crédito: Wenn/FramePhoto/Folhapress

O diretor e roteirista Quentin Tarantino, 58, analisou a possibilidade de deixar Hollywood, em entrevista ao podcast Pure Cinema. Ele também deu seu ponto de vista sobre os últimos trabalhos de profissionais renomados.

"A maioria dos diretores tem últimos filmes horríveis. Normalmente seus piores filmes são os seus últimos. Esse é o caso da maioria dos diretores da Era de Ouro que acabaram fazendo seus últimos filmes no final dos anos 60 e 70", disse.

"Então acabou sendo o caso para a maioria dos diretores de Nova Hollywood que fizeram seus últimos filmes no final dos anos 80 e 90", continuou ele, fazendo referência ao diretor Arthur Penn do filme "Bonnie e Clyde" (1967).

"Não sou um grande fã desse diretor, mas o fato de o último filme de Arthur Penn ser "Penn e Teller Get Killed" é uma metáfora de como a maioria dos últimos filmes dos diretores da Nova Hollywood eram miseráveis", explica.

"Então, terminar sua carreira em um filme decente é raro. Terminar com um bom filme é tipo fenomenal", reflete ele, que deixa claro que pretende não estar mais em sets de filmagens. "Quer dizer, os últimos filmes da maioria dos diretores são péssimos. Talvez eu não devesse fazer outro filme porque ficaria muito feliz em sair por cima", conclui.