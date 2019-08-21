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Primeiro filho

Aos 56 anos, Quentin Tarantino anuncia espera pelo primeiro filho

Quentin Tarantino é casado com Daniella Pick desde novembro do ano passado

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2019 às 17:42
Quentin Tarantino Crédito: MATT BARON/REX/SHUTTERSTOCK
O cineasta Quentin Tarantino, 56, anunciou nesta quarta-feira (21) que está esperando seu primeiro filho. Ele e a mulher, Daniella Pick, 35, afirmaram, em comunicado à revista americana People, que estão muito empolgados em revelar a gravidez. 
Daniella, que é filha do músico israelense Tzvika Pick, conheceu Tarantino em 2009, quando ele promovia o filme "Bastardos Inglórios", mas o relacionamento teria começado apenas em 2016. O casal ficou noivo em 2017 e se casou em novembro do ano passado. 
> "Era uma vez em Hollywood" é o destaque da semana
Tarantino nunca havia se casado. Segundo ele, por causa do trabalho, que monopolizava seu tempo. Seu último filme, "Era Uma Vez em... Hollywood", estreou no Brasil na semana passada. Segundo a revista Variety, ele teve a melhor estreia do cineasta. Até o momento, faturou US$ 181 milhões (cerca de R$ 720 mi). 

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