Primeiro livro de Quentin Tarantino chega ao Brasil em 2021

Quentin Tarantino dirige os bastidores de "Era uma Vez em Hollywood" Crédito: ANDREW COOPER

O cineasta norte-americano Quentin Tarantino terá seu primeiro romance publicado no Brasil em 2021 pela editora Intrínseca. O anúncio foi feito pela casa editorial na terça-feira, 24.

O livro será uma adaptação do mais recente filme do diretor, Era uma Vez em... Hollywood, e será publicado sob o mesmo título do longa, que estreou em 2019. O filme recebeu dez indicações no Oscar e venceu em duas categorias: direção de arte e ator coadjuvante (Brad Pitt).

Era uma Vez em... Hollywood narra a história de um ator, Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) e um dublê, Cliff Booth (Brad Pitt), que fizeram sucesso em um seriado televisivo de faroeste nos anos 1950, mas cuja carreira entrou em declínio na década de 1960.

Em meio a uma Hollywood cada vez mais lisérgica, colorida e hostil, os astros tentam retomar o rumo de suas carreiras à medida em que se deparam com personagens históricos, como Sharon Tate (Margot Robbie), Bruce Lee (Mike Moh) e Steve McQueen (Damian Lewis).