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Literatura

Primeiro livro de Quentin Tarantino chega ao Brasil em 2021

Romance adapta seu mais recente filme 'Era uma Vez em... Hollywood'

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 20:44
Quentin Tarantino dirige os bastidores de
Quentin Tarantino dirige os bastidores de "Era uma Vez em Hollywood" Crédito: ANDREW COOPER
O cineasta norte-americano Quentin Tarantino terá seu primeiro romance publicado no Brasil em 2021 pela editora Intrínseca. O anúncio foi feito pela casa editorial na terça-feira, 24.
O livro será uma adaptação do mais recente filme do diretor, Era uma Vez em... Hollywood, e será publicado sob o mesmo título do longa, que estreou em 2019. O filme recebeu dez indicações no Oscar e venceu em duas categorias: direção de arte e ator coadjuvante (Brad Pitt).
Era uma Vez em... Hollywood narra a história de um ator, Rick Dalton (Leonardo Di Caprio) e um dublê, Cliff Booth (Brad Pitt), que fizeram sucesso em um seriado televisivo de faroeste nos anos 1950, mas cuja carreira entrou em declínio na década de 1960.
Em meio a uma Hollywood cada vez mais lisérgica, colorida e hostil, os astros tentam retomar o rumo de suas carreiras à medida em que se deparam com personagens históricos, como Sharon Tate (Margot Robbie), Bruce Lee (Mike Moh) e Steve McQueen (Damian Lewis).
"Nos anos 1970, adaptações literárias de filmes foram os primeiros livros de adulto que cresci lendo", disse Tarantino em publicação no blog da editora Intrínseca. "Até hoje tenho muito afeto pelo gênero. Então, como um aficionado por novelizações de filmes, fico feliz em anunciar Era uma vez em? Hollywood, minha contribuição para esse subgênero muitas vezes marginalizado, mas muito amado da literatura. Também estou entusiasmado para explorar ainda mais meus personagens e seu mundo em um empreendimento literário que pode (espero) estar à altura de sua contraparte cinematográfica."

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