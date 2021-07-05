Do "The Voice" para o altar

Gwen Stefani e Blake Shelton se casam em cerimônia íntima

Segundo o site de entretenimento Page Six, a celebração foi realizada no sábado (3), no rancho do músico em Oklahoma (EUA)

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:46
Blake Shelton, 45, e Gwen Stefani, 51, casaram-se no sábado (3) em uma cerimônia íntima, segundo o Page Six. A celebração foi realizada no rancho do músico em Oklahoma (EUA).
De acordo com o site, Shelton mandou construir uma capela no local para oficializar a união. Os dois começaram a namorar em 2015. Eles se conheceram no programa "The Voice", em que ambos atuaram como técnicos.

Antes, em julho de 2015, Shelton havia pedido o divórcio a Miranda Lambert. Os dois foram casados por quatro anos. Na mesma época, Stefani e Gavin Rossdale anunciaram que estavam se separando após 13 anos juntos - eles tiveram três filhos.
Gwen Stefani e Blake Shelton
Gwen Stefani e Blake Shelton se conheceram no "The Voice" Crédito: Gwen Stefani/Instagram
Desde que estão juntos, Shelton e Stefani fizeram parcerias em algumas músicas como "Nobody But You", "Happy Anywhere" e "You Make It Feel Like Christmas". Eles revelaram o noivado em outubro do ano passado.

