Tiago Abravanel usa Libras na TV para falar de homossexualidade

O ator Tiago Abravanel chamou atenção do público no quadro "Super Dança dos Famosos" deste domingo (4) ao protagonizar Euro Dance Anos 90 ao lado de Brennda Martins usando Libras para falar sobre homossexualidade.

Na apresentação, a companheira se insinuou para Tiago, que revelou que é gay. "Ela passa por trás, eu faço assim (Libras), que isso na linguagem de Libras quer dizer 'eu sou homossexual', depois eu falo 'eu sou gay' e, por último, 'eu sou bicha' e aí eu me solto", esclareceu, enquanto fazia os gestos para o público.

Tiago Abravanel e Taís Araújo em "Super Dança dos Famosos" Crédito: TV Globo/Reprodução

"É claro que é um detalhe que, coreograficamente falando, está dentro. Mas também é necessário que haja representatividade para essas pessoas que estão ali e que são excluídas da sociedade e que estão afim de gritar e que não conseguem gritar mas, através do gesto, elas conseguem", explicou o ator.

Iniciativa histórica na #SuperDançaDosFamosos: inclusão de libras na apresentação. Que momento lindo! ???? pic.twitter.com/2cxQhYDQQo — TV Globo em ? (@tvglobo) July 4, 2021

Gil do Vigor foi um dos jurados convidados. Ao responder à indagação do ex-BBB, no palco da TV Globo, o neto de Silvio Santos desabafou: "Na verdade, nunca aconteceu a mudança de uma bicha estar aqui e feliz, dando pinta, e a gente falar sobre isso na dança. E isso faz parte da história do mundo, onde as drags, as travestis dançavam e faziam a coisa do vogue... e é um grito de liberdade, de deboche, que ainda não tinha acontecido aqui. Eu falei: 'não vou perder essa oportunidade'".

Tiago Abravanel e Brennda Martins passaram para a próxima fase de "Super Dança dos Famosos".