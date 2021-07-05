Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inclusão

Tiago Abravanel usa Libras na TV para falar de homossexualidade

O ator chamou atenção para o tema no quadro "Super Dança dos Famosos", do Domingão, com sua performance de Euro Dance Anos 90

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:26
O ator Tiago Abravanel chamou atenção do público no quadro "Super Dança dos Famosos" deste domingo (4) ao protagonizar Euro Dance Anos 90 ao lado de Brennda Martins usando Libras para falar sobre homossexualidade.
Na apresentação, a companheira se insinuou para Tiago, que revelou que é gay. "Ela passa por trás, eu faço assim (Libras), que isso na linguagem de Libras quer dizer 'eu sou homossexual', depois eu falo 'eu sou gay' e, por último, 'eu sou bicha' e aí eu me solto", esclareceu, enquanto fazia os gestos para o público.
Tiago Abravanel e Brennda Martins em 'Super Dança dos Famosos'
Tiago Abravanel e Taís Araújo em "Super Dança dos Famosos" Crédito: TV Globo/Reprodução
"É claro que é um detalhe que, coreograficamente falando, está dentro. Mas também é necessário que haja representatividade para essas pessoas que estão ali e que são excluídas da sociedade e que estão afim de gritar e que não conseguem gritar mas, através do gesto, elas conseguem", explicou o ator.
Gil do Vigor foi um dos jurados convidados. Ao responder à indagação do ex-BBB, no palco da TV Globo, o neto de Silvio Santos desabafou: "Na verdade, nunca aconteceu a mudança de uma bicha estar aqui e feliz, dando pinta, e a gente falar sobre isso na dança. E isso faz parte da história do mundo, onde as drags, as travestis dançavam e faziam a coisa do vogue... e é um grito de liberdade, de deboche, que ainda não tinha acontecido aqui. Eu falei: 'não vou perder essa oportunidade'".
Tiago Abravanel e Brennda Martins passaram para a próxima fase de "Super Dança dos Famosos".

Veja Também

Gil do Vigor diz que ficará ate seis anos nos EUA se dedicando ao PhD

Babu Santana assume novo namoro após questionamentos de fãs

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Televisão Homossexualidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados