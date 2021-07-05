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Novo amor

Babu Santana assume novo namoro após questionamentos de fãs

O novo casal apareceu juntos nos stories do Instagram

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:00
Babu Santana e namorada apareceram juntos no story do Instagram
Babu Santana em um novo relacionamento Crédito: Instagram/@babusantana
O ator e ex-BBB Babu Santana, 41, revelou que está namorando novamente em seus Stories, no Instagram, neste domingo (4). Ele, que não assumia um novo relacionamento desde o término de seu noivado com Tatiane Mello no início de fevereiro, mostrou vídeos da nova namorada e uma foto dos dois.
Nos vídeos, Babu respondia algumas perguntas de seus fãs e seguidores e quando questionado se estaria namorando, mostrou sua namorada e disse: "Amor, estou namorando?", e ela respondeu: "Acho que está". Em seguida, o ator mostrou uma foto ao lado de sua parceira.
O artista também publicou um vídeo com um filtro de corações quando perguntaram se ele estaria apaixonado. Apesar de ter falado sobre o relacionamento, o ex-BBB não revelou o nome da nova namorada.
A reportagem entrou em contato com a assessoria do ator, no entanto não obteve resposta até a publicação desta nota. Recentemente, o ator estreou na novela "Salve-se Quem Puder" (2020). Em entrevista ao site F5, ele disse que pensou que nem teria mais novela para ele entrar. Paralisadas no fim de março, as gravações da trama voltaram somente em agosto de 2020, quando, então, ele iniciou as filmagens.
"Estava muito ansioso para trabalhar", diz ele. Agora, mais de um ano depois da saída do BBB, foi ao ar a sua participação na história. Nanico, nome do seu personagem, entrou em "Salve-se" dia 17 de junho.
Policial federal escalado para reforçar a segurança das testemunhas Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva), Santana faz um tipo sério, que vai abalar corações e provocar muitas situações divertidas. "Foi importante demais entrar na trama mesmo com o trem andando. Eu corri um pouquinho e consegui subir no bonde."
Nanico vai disputar o amor de Emerlinda (Grace Gianoukas) com Edgar (Cosme dos Santos). Ele também vai acirrar a rixa entre a cozinheira e Marlene (Mariana Armellini), outra personagem da segunda fase da trama (irmã gêmea de Verônica).
Santana afirma ter estranhado muito os novos protocolos de segurança adotados para evitar a disseminação da Covid, como ensaiar de máscara e manter distanciamento dos colegas. Com o tempo, ele diz ter se acostumado. "No começo foi um pouco estranho, mas hoje estou de boa."
Além da novela, o ator revela estar cheio de projetos na Globo e fora da emissora. Um deles é o quadro Fala Babu, que ele vai comandar dentro da nova temporada do Trace Trends, no Globoplay e no Multishow.
Na atração, ele vai compartilhar experiências e vivências pessoais. O ex-BBB João Luiz Pedrosa também terá um quadro no programa, que vai ao ar em 23 de junho no Globoplay e às sextas-feiras, a partir do dia 25, no Multishow.

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