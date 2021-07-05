Larissa Manoela desmente boatos de que estaria namorando amiga

A atriz Larissa Manoela (20) está em Orlando, nos Estados Unidos, acompanhada da amiga Bianca Palheiras e de sua mãe, Silvana, e, na madrugada desta segunda-feira (5), foi ao Twitter desmentir os boatos de que estaria namorando a atriz.

"Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021. É preciso ter paciência, respirar e ser didática, como a Professora Helena (captaram o link?)", começou a atriz fazendo uma referência à novela infantil "Carrossel" (SBT).

A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela

"Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa 'fic' sem noção! Isso é mentira. Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse! Número 1: não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres", continuou.

"E seu eu tivesse, não teria que ser tabu. Chega de preconceito, de querer limitar o amor das pessoas. Não tenho dúvidas sobre a minha orientação sexual. Sim, eu sou hétero. Esse espaço é meu com vocês, para não deixar dúvidas sobre mentiras e especulações", afirmou a atriz que assegurou que irá continuar viajando com outras amigas.

"Sou abençoada por belas e verdadeiras amizades, ainda mais em um mundo em que a superficialidade reina. Valorize seus amigos de verdade! Mas a questão não é só essa! É desrespeitoso espalhar e alimentar mentiras sobre as pessoas. Ainda mais envolvendo uma amiga que não tem nada a ver com isso", escreveu.

"E o que mais me chateia é pensar: porque esse assunto ainda é notícia? Não me relaciono com meninas. Mas isso não deveria ser motivo de deboche e de preconceito disfarçado de curiosidade ou 'brincadeira'. Precisamos de mais respeito!", concluiu a atriz, que também deixou um recado para os fãs.

Não me relaciono com meninas. Mas isso não deveria ser motivo de deboche e de preconceito disfarçado de curiosidade ou "brincadeira". Precisamos de mais respeito!! — LARISSA MANOELA (@larimanoela) July 5, 2021

"Estou aqui em respeito aos meus fãs de verdade, aqueles que não espalham esse tipo de notícia mentirosa. É por vocês e para vocês essa mensagem! E estou aqui para potencializar a luta dessas pessoas que, você pode até fingir que não sabe ou mesmo não ligar, mas que é uma luta diária em busca de dignidade e respeito."

RUMORES

Os rumores surgiram quando Larissa Manoela e a amiga fizeram uma tatuagem juntas. Palheiras, que participa do elenco da série "Pink - Amor de Verão", que tem temática LGBTQIAP+, publicou: "Agora essa fase incrível, cheia de descobertas, verdade, aventuras e autoconhecimento está eternizada. E que seja só o início de uma linda história que estamos vivendo. Estamos juntas, amiga."

Outro ponto que chamou a atenção dos fãs da atriz é a conta do Instagram de Silvana, sua mãe. Na rede social, ela não possui mais nenhuma publicação e deixou de seguir a filha. Recentemente, ela respondeu algumas perguntas de internautas sobre a viagem e demonstrou descontentamento de estar nos Estados Unidos.

Muitos internautas se divertiram com as respostas mal-humoradas de Silvana. Quando perguntada se gosta de ir aos parques, ela respondeu que "não" e que "não tem nada de diferente" nos Estados Unidos. Além disso ela falou que se pudesse escolher algum lugar para ir, "já teria ido embora com certeza".