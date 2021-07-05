Kate Middleton se isola após ter contato com pessoa infectada pela Covid-19

Kate Middleton e Príncipe William Crédito: Reprodução/Reuters

A duquesa Kate Middleton, 39, está isolada e cancelou os seus compromissos porque uma pessoa com a qual teve contato foi diagnosticada com Covid-19, informou seu escritório nesta segunda-feira (5).

"Na semana passada, a duquesa de Cambridge teve contato com alguém que subsequentemente teve um exame positivo de Covid-19", disse um porta-voz do Palácio de Kensington.

"Sua Alteza Real não tem nenhum sintoma, mas está seguindo todas as diretrizes governamentais relevantes e está isolada em casa."

Kate, mulher príncipe William, neto da rainha Elizabeth, participou de vários eventos na semana passada, com destaque para o torneio de tênis de Wimbledon na sexta-feira (2).

Ela deveria participar de uma comemoração do 73º aniversário do NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) nesta segunda-feira com William, que não precisa se isolar.

Segundo o Daily Mail, Kate já realizou quatro exames para identificar a presença do vírus, todos deram negativo. Ainda de acordo com o jornal, ela já recebeu as duas da vacina contra a Covid-19.