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Realeza britânica

Kate Middleton se isola após ter contato com pessoa infectada pela Covid-19

"Sua Alteza Real não tem nenhum sintoma", disse um porta-voz

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:08
Kate Middleton e Príncipe William
Kate Middleton e Príncipe William Crédito: Reprodução/Reuters
A duquesa Kate Middleton, 39, está isolada e cancelou os seus compromissos porque uma pessoa com a qual teve contato foi diagnosticada com Covid-19, informou seu escritório nesta segunda-feira (5).
"Na semana passada, a duquesa de Cambridge teve contato com alguém que subsequentemente teve um exame positivo de Covid-19", disse um porta-voz do Palácio de Kensington.
"Sua Alteza Real não tem nenhum sintoma, mas está seguindo todas as diretrizes governamentais relevantes e está isolada em casa."
Kate, mulher príncipe William, neto da rainha Elizabeth, participou de vários eventos na semana passada, com destaque para o torneio de tênis de Wimbledon na sexta-feira (2).
Ela deveria participar de uma comemoração do 73º aniversário do NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) nesta segunda-feira com William, que não precisa se isolar.
Segundo o Daily Mail, Kate já realizou quatro exames para identificar a presença do vírus, todos deram negativo. Ainda de acordo com o jornal, ela já recebeu as duas da vacina contra a Covid-19.
William teve a doença em abril, aproximadamente na mesma época de seu pai, o príncipe herdeiro Charles, e reportagens disseram que ele foi bastante afetado pelo vírus.

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