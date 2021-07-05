Ex-MasterChef, Cecília Ramos morre por complicações da Covid

Cecília Ramos, 41, que participou da sétima temporada do reality culinário MasterChef (Band) morreu neste sábado (3) em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. A notícia foi dada pelo marido dela, Francisco Pires, por meio da Instagram da empresária.
"Família e amigos, com muita tristeza informo que na data de hoje, às 17h11, veio a falecer minha esposa, nossa eterna amiga, Cecília. Que Deus abençoe grandemente cada um", postou no Stories, em seguida avisando detalhes sobre o velório e enterro, que aconteceu às 16h desde domingo (4), em Taboão da Serra, em São Paulo.
No fim de abril, Pires fez uma postagem parabenizando e se declarando à esposa "Ela é a Cecília, para alguns a Cê, para outros Cissa Pretinha, para mim, a melhor de todas as versões, esposa, amor, amante, amiga. Te amo! Feliz aniversário, muitas felicidades hoje e sempre. Beijos apaixonados do seu maridão!!", escreveu.
Ramos teve sua passagem na edição de 2020 do Masterchef marcada pelo bom-humor. Em 2020, ela inaugurou um salão de beleza na zona norte de São Paulo.