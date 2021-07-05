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Ex-MasterChef, Cecília Ramos morre por complicações da Covid

A notícia foi dada pelo marido dela, Francisco Pires, por meio da Instagram da empresária

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 08:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2021 às 08:42
Ex-MasterChef, Cecília Ramos morre por complicações da Covid
Ex-MasterChef, Cecília Ramos morre por complicações da Covid Crédito: Band/Reprodução
Cecília Ramos, 41, que participou da sétima temporada do reality culinário MasterChef (Band) morreu neste sábado (3) em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. A notícia foi dada pelo marido dela, Francisco Pires, por meio da Instagram da empresária.
"Família e amigos, com muita tristeza informo que na data de hoje, às 17h11, veio a falecer minha esposa, nossa eterna amiga, Cecília. Que Deus abençoe grandemente cada um", postou no Stories, em seguida avisando detalhes sobre o velório e enterro, que aconteceu às 16h desde domingo (4), em Taboão da Serra, em São Paulo.

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No fim de abril, Pires fez uma postagem parabenizando e se declarando à esposa "Ela é a Cecília, para alguns a Cê, para outros Cissa Pretinha, para mim, a melhor de todas as versões, esposa, amor, amante, amiga. Te amo! Feliz aniversário, muitas felicidades hoje e sempre. Beijos apaixonados do seu maridão!!", escreveu.
Ramos teve sua passagem na edição de 2020 do Masterchef marcada pelo bom-humor. Em 2020, ela inaugurou um salão de beleza na zona norte de São Paulo.

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