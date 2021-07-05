Super Dança: Tiago Abravanel e Sophia Abrahão voltam da repescagem

Tiago Abravanel surpreendeu o júri com performance na Super Dança dos Famosos Crédito: TV Globo/Reprodução

Neste domingo (4) aconteceu mais uma fase da repescagem no Super Dança dos Famosos (Globo). Sophia Abrahão, vice-colocada em 2016, e Tiago Abravanel, terceiro colocado em 2013, levaram a melhor na disputa com Cláudia Ohana e Arthur Aguiar, vice-colocados em 2012 e 2015, respectivamente.

Para avaliar os candidatos, que dançaram baladão, compuseram o júri artístico a apresentadora Fernanda Gentil, a atriz Taís Araújo e o economista e ex-BBB Gil do Vigor. Para o júri técnico, que será o mesmo até o fim da temporada, foram convidados Carlinhos de Jesus e Cláudia Mota.

Abravanel levou nota 10 de todos os jurados e foi muito elogiado, não só pela dança, mas por toda a sua performance, que incluiu peruca e gestos que faziam alusão à comunidade LGBTQIA+. "O que eu senti aqui é que seu corpo inteiro estava dançando. Foi muito mais do que dança, foi um grito. Te amo", disse Gil.

Taís também se emocionou e teceu vários elogios ao amigo. "Isso é arte, aquela que provoca e faz pensar por meio da emoção, que nos toca. Isso é transformador", disse a atriz. Já Carlinhos enalteceu a parte técnica. "Sincronismo perfeito, sabe o que o seu aluno tem. Ele não deixou de brilhar em momento algum".

A apresentação de Sophia também foi muito elogiada. "Se na repescagem está assim, imagine mais pra frente. Para dançar tem que ter alma, às vezes não é um profissional, mas está guiado pela emoção. Essa energia vem de dentro", disse Carlinhos.

Fernanda destacou que a apresentação da atriz tinha passos possíveis de realizar por quem não é profissional. "Adorei uma hora que só dançou, uma coisa mais normal anos 90, que nós, meros mortais, podemos fazer", disse, bem-humorada.

Arthur, que entrou na competição direto na repescagem, por ter se contundido durante os ensaios da primeira fase do reality musical e Cláudia também tiveram o desempenho muito elogiado pelos jurados.