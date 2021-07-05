Thales Bretas relembra dois meses da morte de Paulo Gustavo

Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas, com os filhos do casal Crédito: Reprodução instagram

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, ator que morreu dia 4 de maio em decorrência de complicações da Covid-19, usou o Instagram para homenagear o humorista. "21h12. Exatos dois meses sem a esperança de te reencontrar, de te ver acordar e te receber de braços abertos na nossa família e na nossa casa", iniciou o médico no Instagram neste domingo (4), relembrando a partida do artista.

"Embora tenha ficado quase dois meses internado, eu conseguia te sentir pertinho, cuidar de você, colocar as músicas que você gostava no ouvido e te fazer um carinho, como fazia toda noite no seu ritual para dormir. Agora eu escuto o silêncio da sua ausência. Ainda mais forte que a sua presença avassaladora", descreveu Bretas

"Sempre penso: que sorte a minha ter vivido nesses sete anos o maior amor que eu poderia experimentar! Nosso casamento, nossos filhos, nossa família, nossa rotina... Mas é inevitável pensar também o por quê disso tudo ter sido arrancado da minha vida tão precocemente!", refletiu o dermatologista, agradecendo a Deus pela presença de Paulo na vida dele.

Em seguida, Bretas teceu duras críticas aos governantes diante da condução caótica na distribuição de vacinas e negligências nos cuidados que já vitimaram mais de meio milhão de pessoas no Brasil. "Me sinto, sim, uma das mais de 500.000 famílias brasileiras vítimas de uma pandemia e de um desgoverno avassalador nesse momento tão delicado em que o mundo vive. Quando mais precisamos de empatia, de saúde, de acolhimento, temos piadinhas infames e desrespeito dos que deveriam nos representar", escreveu.

O médico finaliza dizendo que apesar da tristeza que sente, as feridas estão cicatrizando "para amar em dobro nossos dois tesouros, e cuidar da nossa família por nós dois!", se referindo aos filhos de ambos, Gael e Romeu, de um ano e dez meses.

"Onde quer que esteja, receba todo meu amor e gratidão por tudo que foi, é e sempre será para nós! Provavelmente não vai ser aqui, lendo esse Instagram tão mundano, mas quem sabe emano nesse post a energia do amor pro universo?! E você, conectado como é, de certo já tem um celular e Wi-Fi por aí. Te amo pra sempre!!! Olhai por nós!", concluiu Bretas.

A mãe de Paulo Gustavo também usou as redes sociais para falar sobre o humorista. "Meu filho amado, você está aqui ao meu lado em cada sorriso e abraço de Romeu e Gael. Te amo", escreveu ela, que foi a inspiração para a Dona Hermínia, personagem que protagoniza a trilogia "Minha Mãe É uma Peça".