Premiado internacionalmente

'Guerreiros do Sol' vence prêmio Rose d'Or Awards de melhor telenovela

Disponível no Globoplay, a novela brasileira disputava o prêmio com outras cinco produções estrangeiras.

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09:10

Alexandre Nero e Thomas Aquino em 'Guerreiros do Sol' Crédito: Reprodução / Globoplay

A novela Guerreiros do Sol venceu o prêmio Rose d'Or Awards, voltado para programas de televisão produzidos no mundo todo, na categoria melhor telenovela. Produzida pelos Estúdios Globo e disponibilizada no Globoplay, a trama tem 45 capítulos e foi livremente inspirada no cangaço brasileiro.

Os autores George Moura e Sergio Goldenberg e a produtora Juliana Castro receberam o prêmio em Londres, onde ocorreu a cerimônia de entrega do troféu criado em 1961, na Suíça. Guerreiros do Sol concorreu com as produções alemã Crystal Wall, britânica EastEnders, turca Eshref Ruya, belga Life Happens e espanhola Valle Salvaje.

A TV Globo já havia vencido na mesma categoria anteriormente com a novela Órfãos da Terra, em 2019, e recebido outras três indicações por Bom Sucesso (2020), Pantanal (2022) e Todas as Flores (2023).

Protagonizada por nomes como Isadora Cruz, Thomás Aquino, Irandhir Santos, Aline Moraes e Alice Carvalho e com direção geral de Rogério Gomes, Guerreiros do Sol ainda é inédita na televisão aberta.

Na época do lançamento da novela, em junho de 2025, George Moura, um dos autores de Guerreiros do Sol, disse ao Estadão que a preocupação dele e de Sergio Goldenberg era não mostrar um cangaço "estereotipado".

"Nosso cangaceiro se apaixona. Gosta de festa, vibra, pulsa, tem preocupação social", disse Moura à época.

A atriz Isadora Cruz disse que a novela deveria "ir para o mundo". "É autêntica, rara. Mostra a vida do sertanejo, se aprofunda nas relações. É um épico brasileiro", afirmou.

Este vídeo pode te interessar