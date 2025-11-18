TV

'Guerreiros do Sol' é indicada ao prêmio Rose d'Or na categoria Melhor Telenovela

Produção dos Estúdios Globo e do Globoplay está entre os finalistas na edição 2025 da premiação

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:29

‘Guerreiros do Sol’ foi a terceira novela Original Globoplay Crédito: Globo/Estevam Avellar

"Guerreiros do Sol" é finalista da categoria Melhor Telenovela do Rose d'Or Awards, premiação organizada pelo European Broadcasting Union. A premiação será realizada em Londres, no dia 1 de dezembro. Original do Globoplay, a novela concorre com as produções alemã "Crystal Wall", britânica "EastEnders", turca "Eshref Ruya", belga "Life Happens" e espanhola "Valle Salvaje

Inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, "Guerreiros do Sol" foi criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, e teve direção artística de Rogério Gomes. A trama é uma ficção baseada em histórias reais, ambientada no sertão nordestino e narra disputas de poder entre cangaceiros e coronéis durante os anos 1920 e 1930.

Tomás Aquino é o protagonista. Ele interpreta Josué, inspirado em Lampião, o mais famoso dos cangaceiros. Figura controversa, o personagem é popularmente visto como símbolo da resistência nordestina e, ao mesmo tempo, bandido cruel.

Ao se apaixonar por Rosa (Isadora Cruz), mulher também desejada pelo coronel Elói (José de Abreu), ela é inspirada em Maria Bonita, esposa de Lampião, ele inicia uma disputa marcada por ódio e reviravoltas na vizinhança. Para se livrar do concorrente, Elói arruína a família do Josué, e ele decide responder com vingança, entrando para o cangaço, no bando liderado por Miguel Ignácio (Alexandre Nero).

A Globo já ganhou o prêmio de Melhor Telenovela no Rose d'Or Awards com "Órfãos da Terra", em 2019, e foi finalista "Todas as Flores", em 2023, com "Pantanal", em 2022, e "Bom Sucesso", em 2020.

Este vídeo pode te interessar