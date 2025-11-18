Editorias do Site
Redes Sociais

'Guerreiros do Sol' é indicada ao prêmio Rose d'Or na categoria Melhor Telenovela

Produção dos Estúdios Globo e do Globoplay está entre os finalistas na edição 2025 da premiação

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

pesquisa@folhapress.com.br

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:29

‘Guerreiros do Sol’, terceira novela Original Globoplay, traz releitura do cangaço
‘Guerreiros do Sol’ foi a terceira novela Original Globoplay Crédito: Globo/Estevam Avellar

"Guerreiros do Sol" é finalista da categoria Melhor Telenovela do Rose d'Or Awards, premiação organizada pelo European Broadcasting Union. A premiação será realizada em Londres, no dia 1 de dezembro. Original do Globoplay, a novela concorre com as produções alemã "Crystal Wall", britânica "EastEnders", turca "Eshref Ruya", belga "Life Happens" e espanhola "Valle Salvaje

Inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, "Guerreiros do Sol" foi criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, e teve direção artística de Rogério Gomes. A trama é uma ficção baseada em histórias reais, ambientada no sertão nordestino e narra disputas de poder entre cangaceiros e coronéis durante os anos 1920 e 1930.

Tomás Aquino é o protagonista. Ele interpreta Josué, inspirado em Lampião, o mais famoso dos cangaceiros. Figura controversa, o personagem é popularmente visto como símbolo da resistência nordestina e, ao mesmo tempo, bandido cruel.

Ao se apaixonar por Rosa (Isadora Cruz), mulher também desejada pelo coronel Elói (José de Abreu), ela é inspirada em Maria Bonita, esposa de Lampião, ele inicia uma disputa marcada por ódio e reviravoltas na vizinhança. Para se livrar do concorrente, Elói arruína a família do Josué, e ele decide responder com vingança, entrando para o cangaço, no bando liderado por Miguel Ignácio (Alexandre Nero).

A Globo já ganhou o prêmio de Melhor Telenovela no Rose d'Or Awards com "Órfãos da Terra", em 2019, e foi finalista "Todas as Flores", em 2023, com "Pantanal", em 2022, e "Bom Sucesso", em 2020.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Gracyanne Barbosa revela que não come mais 40 ovos por dia

Gracyanne Barbosa revela que não come mais 40 ovos por dia

Imagem - 'Sem ex, sem celebridades, sem subs': Boninho convoca participantes para novo 'reality raiz'

'Sem ex, sem celebridades, sem subs': Boninho convoca participantes para novo 'reality raiz'

Imagem - Academia do Oscar posta foto de Wagner Moura e brasileiros invadem comentários

Academia do Oscar posta foto de Wagner Moura e brasileiros invadem comentários

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30

A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30
Imagem - Elba Ramalho é anunciada como atração do réveillon da Praia de Camburi, em Vitória

Elba Ramalho é anunciada como atração do réveillon da Praia de Camburi, em Vitória
Imagem - Gracyanne Barbosa revela que não come mais 40 ovos por dia

Gracyanne Barbosa revela que não come mais 40 ovos por dia