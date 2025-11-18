Editorias do Site
Gracyanne Barbosa revela que não come mais 40 ovos por dia

Após uma cirurgia, musa fitness tem feito pouco exercício e, por isso, não tem mais a necessidade de uma dieta tão restrita

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:47

Gracyanne Barbosa volta a comer marmita de ovos
Gracyanne Barbosa com marmita de ovos Crédito: Reprodução/Instagram/@graoficial

Gracyanne Barbosa revelou que não come mais 40 ovos por dia para manter a sua musculatura em dia. Em tratamento para se recuperar de um rompimento de tendão do joelho sofrido durante uma apresentação de lambada no quadro Dança dos Famosos, a musa fitness tem feito pouco exercício e, por isso, não tem mais a necessidade de consumir tantos ovos.

A revelação foi feita em entrevista ao jornal Extra. "[Tenho feito] praticamente só fisioterapia e um treininho vagabundo. Faço quatro horas de fisio de manhã e mais duas à tarde. O treino de [membros] superiores é em casa e básico, porque preciso do apoio do andador ou da muleta para me locomover", contou.

Sobre a alimentação, Gracyanne contou que tem sentido menos fome e, portanto, vem comendo menos. "Tenho tido muito menos apetite, porque acabo gastando menos calorias. Como basicamente as mesmas coisas que comia antes, mas pela metade, praticamente. Eu não tenho mais tanta fome. Acho que tenho comido só uns 10 a 15 ovos, no máximo. Muito pouco", disse.

Afastada da Dança dos Famosos desde o acidente, no final de setembro, Gracyanne está no elenco da quarta temporada da série Arcanjo Renegado, exibida pelo Globoplay. A sua participação foi gravada antes do acidente.

