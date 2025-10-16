O amor está no ar

Gracyanne Barbosa engata romance com ator da Globo João Vicente de Castro

Musa fitness, ex do cantor Belo, e o galã de “Vale Tudo” vivem um relacionamento firme após meses de aproximação e idas e vindas

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 17:11

Gracyanne Barbosa engata romance com ator da Globo João Vicente de Castro Crédito: Globo/ Leo Rosario; Globo/ Marcos Serra Lima

Parece que o amor voltou a sorrir para Gracyanne Barbosa! Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, a musa fitness está em um relacionamento com o ator João Vicente de Castro, galã do remake de “Vale Tudo”, da Globo. Esse é o primeiro relacionamento público de Gracyanne desde o fim do casamento com Belo, anunciado em abril de 2024.

De acordo com o portal, o romance entre os dois está firme e forte, e o casal deve assumir oficialmente a relação nos próximos dias. Fontes próximas afirmam que eles já vinham se conhecendo há alguns meses e, em setembro, foram vistos chegando juntinhos à festa de aniversário de Luciano Huck, no Rio de Janeiro.

O nome de João Vicente já havia sido citado por Gracyanne em uma entrevista ao portal LeoDias, no início de setembro. Na ocasião, ela contou que viveu um affair com um ator, mas que o relacionamento não tinha evoluído por falta de preparo emocional.

“Aparecem caras legais e até aconteceu de eu estar com uma pessoa bem bacana nesse período. Mas achei injusto entrar em algo sem estar 100% pronta”, disse Gracyanne na entrevista à repórter Monique Arruda.

Segundo o portal, o tal “ator bacana” era mesmo João Vicente de Castro. O casal teria se afastado por um tempo, mas reatou recentemente, agora com planos mais sérios.

O novo romance marca uma nova fase na vida da influenciadora, que tem se mostrado mais reservada desde o término com Belo, um dos casais mais comentados do entretenimento brasileiro.

