Publicado em 16 de outubro de 2025 às 14:37
Anitta marcou presença ao lado do Rei Charles 3º e do Cacique Raoni em um evento voltado a soluções sustentáveis, realizado na quarta-feira (15), em Londres.
A cerimônia fez parte do 13º Prêmio Cultural Liberatum, que celebrou a trajetória e o ativismo do líder indígena Kayapó, referência mundial na luta pela preservação da Amazônia.
A artista brasileira participou como coanfitriã da premiação, representando o país ao lado de nomes de peso do cenário internacional. O encontro, promovido pela organização Liberatum -fundada pelo próprio monarca britânico em 2020-, reuniu cientistas, empresários, celebridades e representantes de comunidades tradicionais para discutir a transição rumo a uma bioeconomia circular baseada na natureza.
Durante o evento, Anitta cumprimentou o Rei Charles e destacou a relevância da causa ambiental.
A noite foi marcada por homenagens a Raoni, reconhecido por sua atuação internacional em defesa dos povos originários e das florestas. Entre os convidados estavam nomes como Martin Scorsese, Bianca Jagger, Paris Jackson, Chioma Nnadi (editora-chefe da British Vogue) e Rossy de Palma, embaixadora da UNESCO para Diversidade Cultural.
